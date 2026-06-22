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Bratislavské Nové Mesto otvorí cez víkend kultúrne a športové leto
Novomestské kultúrne a športové leto vyvrcholí záverečným víkendom od 28. do 30. augusta na Kuchajde.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - V bratislavskom Novom Meste sa v nedeľu (28. 6.) začne v poradí štvrtý ročník Novomestského kultúrneho a športového leta. Potrvá do 31. augusta a prinesie desiatky podujatí prepájajúcich kultúru, šport a komunitný život. Letný festival otvorí úvodné podujatie v parku na Račianskom mýte, pokračovať bude naprieč mestskou časťou, teda v parkoch, na ihriskách, športoviskách aj v kultúrnych inštitúciách. Väčšina podujatí bude bezplatná. TASR o tom informovala vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.
Medzi najobľúbenejšie formáty patria Rozprávkové pondelky s divadelnými predstaveniami pre deti od troch rokov, pevnou súčasťou programu sú aj Novomestské špacírky, teda zážitkové stretnutia s históriou vo forme komentovaných vychádzok po známych aj menej známych lokalitách mestskej časti. Chýbať nebude ani tradičné letné kino pod hviezdami či letné tančiarne na Račku. Iniciatíva Športové Nové Mesto ponúkne jogu, pilates, nordic walking, cvičenia pre zdravý chrbát, futbalové tréningy pre deti či dynamické športy pre mládež.
Tohtoročnou novinkou bude otvorenie priestoru Prvej konskej železnice umeniu. Mestská časť prinesie sériu štyroch tematicky ladených workshopov, ktoré prepoja históriu, umenie a zážitkové vzdelávanie.
„Otvorenie Prvej konskej železnice počas Bratislavských mestských dní nám potvrdilo, že verejnosť má o tento priestor veľký záujem. Aj preto ho do programu vraciame aj počas leta a chceme sa venovať nielen jeho oživeniu kultúrnym programom, ale aj téme jeho obnovy,“ skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.
Program doplnia kultúrno-vzdelávacie a kreatívne aktivity realizované v spolupráci s miestnymi inštitúciami. Dom kultúry Kramáre ponúkne tematické tábory, kreatívne workshopy a vzdelávacie aktivity vrátane kaligrafických dielní. Novinkou bude kurz rétoriky, komunikácie a práce s hlasom. Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici pripraví komunitné formáty ako zábavné kvízy Nemudruj, Čaj o piatej či Maľovanie pri víne. Novinkou bude interaktívne predstavenie pre deti od šesť mesiacov do troch rokov a herecko-logopedický kurz pre deti od päť do desať rokov. Miestna knižnica rovnako pripraví program pre deti, rodiny aj dospelých vo svojich pobočkách aj vo verejnom priestore. Chýbať nebude ani Knižná siesta, Maľovanie na terase, relax joga a pilates či burzy kníh.
Novomestské kultúrne a športové leto vyvrcholí záverečným víkendom od 28. do 30. augusta na Kuchajde.
Medzi najobľúbenejšie formáty patria Rozprávkové pondelky s divadelnými predstaveniami pre deti od troch rokov, pevnou súčasťou programu sú aj Novomestské špacírky, teda zážitkové stretnutia s históriou vo forme komentovaných vychádzok po známych aj menej známych lokalitách mestskej časti. Chýbať nebude ani tradičné letné kino pod hviezdami či letné tančiarne na Račku. Iniciatíva Športové Nové Mesto ponúkne jogu, pilates, nordic walking, cvičenia pre zdravý chrbát, futbalové tréningy pre deti či dynamické športy pre mládež.
Tohtoročnou novinkou bude otvorenie priestoru Prvej konskej železnice umeniu. Mestská časť prinesie sériu štyroch tematicky ladených workshopov, ktoré prepoja históriu, umenie a zážitkové vzdelávanie.
„Otvorenie Prvej konskej železnice počas Bratislavských mestských dní nám potvrdilo, že verejnosť má o tento priestor veľký záujem. Aj preto ho do programu vraciame aj počas leta a chceme sa venovať nielen jeho oživeniu kultúrnym programom, ale aj téme jeho obnovy,“ skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.
Program doplnia kultúrno-vzdelávacie a kreatívne aktivity realizované v spolupráci s miestnymi inštitúciami. Dom kultúry Kramáre ponúkne tematické tábory, kreatívne workshopy a vzdelávacie aktivity vrátane kaligrafických dielní. Novinkou bude kurz rétoriky, komunikácie a práce s hlasom. Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici pripraví komunitné formáty ako zábavné kvízy Nemudruj, Čaj o piatej či Maľovanie pri víne. Novinkou bude interaktívne predstavenie pre deti od šesť mesiacov do troch rokov a herecko-logopedický kurz pre deti od päť do desať rokov. Miestna knižnica rovnako pripraví program pre deti, rodiny aj dospelých vo svojich pobočkách aj vo verejnom priestore. Chýbať nebude ani Knižná siesta, Maľovanie na terase, relax joga a pilates či burzy kníh.
Novomestské kultúrne a športové leto vyvrcholí záverečným víkendom od 28. do 30. augusta na Kuchajde.