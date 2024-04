Zrevitalizovaný park na bratislavskom Račianskom mýte otvoria v máji

Bratislava 17. apríla (TASR) - Bratislavské Nové Mesto otvorí zrevitalizovaný park na Račianskom mýte oficiálne až v máji. Pôvodne to chcela mestská časť urobiť počas nadchádzajúceho festivalu Bratislavských mestských dní (20. - 21. 4.), plány však pozmenila pre avizované víkendové počasie. TASR o tom informovali z novomestského miestneho úradu. Verejný priestor prešiel vlani komplexnou obnovou za približne 1,5 milióna eur.



Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie ekosystémových a vodozádržných opatrení. Priestor by tak mal po novom lepšie reagovať na ekologické výzvy a mal by byť adaptovaný na suchá i letné horúčavy. V parku vznikli dve dažďové záhrady, nepriepustné povrchy sú vymenené za spevnené priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou a za plochy zelene s funkčnou vegetáciou. Pod parkom je voda zadržaná v dvoch poldroch, vďaka čomu ostane v území ročne 4700 kubických metrov zrážkovej vody.



Račianske mýto je jednou z najväčších dopravných tepien v hlavnom meste. Park považuje mestská časť za významný aj vďaka fontáne, súborom umeleckých prvkov či pamätnej lavičke speváka Miroslava Žbirku.



Park na Račianskom mýte sa po rokoch dočkal komplexnejšej rekonštrukcie. Dovtedy prechádzal zväčša len kozmetickými úpravami, ktoré boli skôr drobného charakteru.