Nové Mesto pokračuje v prípravách na spustenie pilotného parkovania

Bratislava 10. júna (TASR) – Bratislavské Nové Mesto pokračuje v prípravách na novú parkovaciu politiku, na jeseň spúšťa pilotnú zónu rezidentského parkovania v okolí Tehelného poľa. Počas júna a júla bude preto EKO-podnik VPS v predmetných lokalitách vyznačovať vodorovné dopravné značenie. Harmonogram zverejnila mestská časť na svojej webovej stránke.



"Plán sa môže v závislosti od poveternostných podmienok priebežne upravovať, o prípadných zmenách aj ďalších inštrukciách sa bude včas informovať," poznamenáva samospráva. Obyvateľov zároveň žiada o trpezlivosť, keďže vyznačovanie parkovacích čiar prinesie so sebou v jednotlivých lokalitách nevyhnutné krátkodobé obmedzenia pri parkovaní a doprave.



Pilotnú zónu rezidentského parkovania v okolí Tehelného poľa spustí mestská časť 1. októbra. V praxi by mal systém fungovať tak, že počas dňa bude možné v zóne parkovať bez obmedzení, avšak v čase od 18.00 h do 8.00 h nasledujúceho dňa budú mať oprávnenie zaparkovať v zóne len držitelia rezidentských, návštevníckych, bonusových a abonentských parkovacích kariet. Pre niektoré prípady budú platiť zľavy.



Mestská časť zároveň upozorňuje na to, že spustením rezidenčného parkovania prestanú platiť staré vyhradené parkovacie miesta a nebudú vydávané nové. Občania so ZŤP budú môcť parkovať za rovnakých podmienok naďalej. Parkovanie bude možné len na vyhradených parkovacích miestach, nie na chodníkoch. Poplatok za parkovanie bude možné uhradiť prostredníctvom mobilnej aplikácie či SMS.



Miestne zastupiteľstvo schválilo pôvodné všeobecné záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v decembri 2019. Ide o základný dokument, ktorý určuje základné pravidlá pre rezidenčné parkovanie zvýhodňujúce miestnych obyvateľov. Pôvodne malo nariadenie začať platiť od 1. mája, spustenie pilotného projektu však musela mestská časť pre pandémiu nového koronavírusu posunúť.



Na webovej stránke zverejnila mestská časť aj odpovede na najčastejšie kladené otázky.