Bratislavské Nové Mesto pomôže vianočným príspevkom 160 obyvateľom

Bratislava 15. decembra (TASR) – Bratislavské Nové Mesto aj tento rok aspoň čiastočne spríjemní blížiace sa vianočné sviatky tým obyvateľom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.



V čase pandémie nového koronavírusu vyplatí mestská časť viac ako 160 obyvateľom jednorazový vianočný príspevok. Ten sa pohybuje od 30 do 150 eur, v závislosti od toho, či ide o jednotlivca alebo rodinu. Samospráva vo svojom rozpočte na to vyčlenila takmer 8000 eur.



„Tento rok zažíva samospráva pre pandémiu najhoršie ekonomické časy, som však rád, že aj napriek tomu sa nám podarilo aj teraz pomôcť tým, ktorí to potrebujú a spríjemniť im tak vianočné obdobie. Príspevok dostane 168 sociálne slabších Novomešťanov," skonštatoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Finančnú výpomoc dostane 22 rodín, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi, alebo majú zverené deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.



O príspevok tiež požiadalo 16 nezamestnaných obyvateľov, ktorí poberajú dávku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Najväčšiu skupinu tvorí 130 osamelých, nepracujúcich dôchodcov, ktorých dôchodok nepresahuje hranicu dvojnásobku životného minima, teda 429,66 eura.



Vianočné príspevky sa vyplácajú v súlade s platnými zásadami a schváleným rozpočtom mestskej časti, odobrila ich aj poslanecká sociálna komisia.