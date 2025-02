Bratislava 3. februára (TASR) - Bratislavské Nové Mesto požiadalo o registráciu svojej terénnej sociálnej služby. Takúto službu síce môže mestská časť poskytovať aj bez registrácie, avšak možnosti a kompetencie sú v takom prípade obmedzenejšie i menej adresnejšie. V budúcnosti, ako jej finančná situácia dovolí, plánuje zároveň navýšiť počet terénnych pracovníkov. Pre TASR to uviedol novomestský vicestarosta Pavol Troiak.



"Požiadali sme o registráciu na Bratislavský samosprávny kraj a čakáme, kým nám registráciu schvália. To však neznamená, že službu nemôžeme vykonávať, akurát, keď je bez registrácie, máme obmedzené možnosti," skonštatoval Troiak s tým, že s registráciou môže samospráva poskytovať napríklad aj špeciálne sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, asistenciu a podporu pri uplatňovaní práv klientov či poskytovať krízovú intervenciu a prevenciu.



Terénna sociálna služba je pre všetky skupiny obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc. Terénni pracovníci chodia priamo za ľuďmi a riešia s nimi rôzne životné situácie. Umožňuje im to lepšie pochopiť ich situáciu, budovať dôveru či poskytovať krízovú intervenciu priamo na mieste. Mestskej časti pomáhajú pritom rôzne podnety od občanov, prípady, keď niekto požiada o finančnú podporu, napríklad príspevok v hmotnej núdzi či podnety od klientov zo sociálnej výdajne alebo denných centier. Má tiež rizikové oblasti, konkrétne Starú Vajnorskú a Bojnícku ulicu.



Mestská časť si podľa vicestarostu zároveň uvedomuje, že súčasný počet terénnych sociálnych pracovníkov, a to dvaja, nie je postačujúci. Preto je potrebné nastaviť očakávania obyvateľov tak, že nie je možno vyriešiť všetky problémy. "Urobili sme veľký krok, aby sme vedeli riešiť tie najvypuklejšie problémy," poznamenal Troiak s tým, že do budúcnosti, ak to finančná situácia samospráve dovolí, plánuje tento počet pracovníkov zvýšiť.



Víziou mestskej časti je pomáhať ľuďom, ktorí pomoc najviac potrebujú, dostali sa do rôznych nepriaznivých životných situácií, napríklad v náhlej krízovej situácii, sú na okraji vylúčenia či sociálnej chudoby. Pri terénnej sociálnej službe sa inšpirovala okrem iného magistrátom. Samospráva však pomáha aj viacerými finančnými príspevkami, napríklad príspevkom v hmotnej núdzi, príspevkom pri narodení dieťaťa, príspevkom na školské potreby, vianočným príspevkom pre seniorov či najnovšie príspevkom na vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom.