Bratislava 24. januára (TASR) - Bratislavské Nové Mesto pripravuje revitalizáciu parku na Račianskom mýte. Cieľom projektu je naplnenie rozvojových plánov v oblasti prispôsobenia sa zmenám klímy. Počíta sa napríklad s vodozádržnými opatreniami, ktorých náklady sa odhadujú na viac ako 1,2 milióna eur, o financie sa mestská časť uchádza aj z eurofondov. Celkovo sedem opatrení sa má realizovať na ploche viac ako 17.000 štvorcových metrov." uviedol pre TASR Ján Borčin z novomestského miestneho úradu.Park na Račianskom mýte vybrala mestská časť aj preto, lebo ide o veľkú plochu zelene, ktorá dokáže zmierniť horúčavu v centre mesta a v čase návalových dažďov zachytiť veľké množstvo zrážok. Tie by inak odtiekli do kanalizačnej siete, ktorá už beztak "". Túto vodu chce mestská časť v parku využiť. Vymeniť by sa mali aj spevnené tmavé nepriepustné plochy, ktoré v súčasnosti akumulujú teplo a v noci ho vyžarujú, čím sa okolie ani vtedy neochladzuje. Tieto plochy by mali byť vymenené za vodopriepustné plochy s nižšou akumuláciou tepla." priblížil Borčin s tým, že použiť by sa mali aj ochladzovacie prvky, tzv. hmliče. Priestor parku bude doplnený mobiliárom, cvičiacimi zostavami a hracími prvkami, nové povrchy by malo dostať aj športovisko. Predpokladaný harmonogram prác hovorí o jeseni, závisí to však od schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok.Revitalizácia sa týka len tej časti parku, ktorá patrí mestskej časti. Samospráva mala v pláne revitalizovať aj druhú časť parku, tá však do komplexnej obnovy nakoniec zahrnutá nie je. "" dodal Borčin.Mestská časť už v marci 2013 vyhlásila súťaž návrhov, ktorej premetom bolo vytvorenie návrhu s najefektívnejším využitím potenciálu parku. Do súťaže sa zapojilo deväť architektonických ateliérov. Ešte pred vyhlásením súťaže prebehla iniciatíva so študentskými prácami, ktoré mohli obyvatelia pripomienkovať. Z ich názorov vzišla požiadavka, aby sa štruktúra parku nemenila a aby sa doplnili funkcie a činnosti pre všetky vekové kategórie.