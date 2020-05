Nové Mesto pripravuje veľkú zmenu rozpočtu pre pandémiu COVID-19

Bratislava 19. mája (TASR) – Bratislavské Nové Mesto sa, podobne ako ďalšie bratislavské mestské časti či iné samosprávy, pripravuje na veľkú zmenu rozpočtu v súvislosti s dosahmi pandémie nového koronavírusu. Poslanecký zbor by sa tým mal zaoberať na septembrovom rokovaní, starosta Rudolf Kusý však verí, že materiál s rozpočtovými opatreniami bude predložený na zasadnutie zastupiteľstva už v júni. Uviedol to v utorok na rokovaní miestnych poslancov.



"Prognózy nie sú dobré," skonštatoval Kusý na margo vývoja situácie a na základe informácií z hlavného mesta či ministerstva financií. Poznamenal, že klesli a klesajú nielen príjmy miestneho úradu, ale aj organizácií mestskej časti a samospráva sa na to musí pripraviť.



Mestskú časť stálo zabezpečenie hygienických opatrení proti šíreniu COVID-19 v rámci bežných výdavkov 64 000 eur, tieto výdavky sa podľa analýzy jednotlivých rozpočtových položiek ešte zvýšia.



Novomestskí poslanci schválili druhú zmenu rozpočtu, ktorá sa týkala napríklad presunu peňažných prostriedkov v rámci bežných výdavkov, zvýšenie financií na odstránenie reklamných chýb projektu voľnočasového priestoru na šport, rekreáciu a oddych Jama či zvýšenie kapitálových výdavkov na niektoré projektové dokumentácie a rekonštrukcie.



Poslanci zároveň schválili starostovi plat vo výške 3506 eur. Kusý sa v tejto veci nechal počuť, že pre budúce finančné a personálne škrty, ktorým sa mestská časť pre koronakrízu nevyhne, navrhol plat na minimálnej možnej úrovni. Časti platu sa podľa svojich vyjadrení vzdá na "koronaúčet". Poslanecký zbor odobril aj plat 2447 eur pre miestneho kontrolóra spolu s odmenou.