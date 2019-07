Samospráva rokuje s vedením obchodného centra neďaleko Kuchajdy o cyklotrase, ktorá by viedla po Vajnorskej ulici, od Bajkalskej po areál kúpaliska.

Bratislava 29. júla (TASR) – Bratislavské Nové Mesto pripravuje viaceré nové cyklotrasy. Väčšina z nich by mala viesť cez mestské komunikácie, mestská časť je preto v kontakte s bratislavským magistrátom. Samospráva zároveň o jednej z cyklotrás rokuje aj s obchodným centrom na Vajnorskej ulici.



"Tešíme sa z novej cyklotrasy na Jarošovej, ktorú na základe nášho projektu vybudovalo vlani mesto. Stále však chýba značenie, preto primátora vyzvem, aby ho mesto do konca roka vyznačilo. Tak zároveň zabránime, aby tu parkovali autá a bránili chodcom a cyklistom," uvádza novomestský starosta Rudolf Kusý na sociálnej sieti.



Samospráva chce byť rovnako nápomocná aj pri ďalších cyklotrasách, pri ktorých chce pripraviť projekty a predložiť ich mestu na realizáciu. Takto mestská časť pripravuje cyklotrasu na Odborárskej ulici, ktorá by sa mala cez park prepojiť s Račianskou ulicou.



Projektová dokumentácia je hotová pre obojsmernú cyklotrasu na Tomášikovej ulici popri Kuchajde. "Verím, že sa nám s mestom podarí dohodnúť a do konca budúceho roka urobí cyklotrasu popri Kuchajde," poznamenáva Kusý s tým, že mestská časť zabezpečí jej ďalšie pokračovanie.



Samospráva rokuje s vedením obchodného centra neďaleko Kuchajdy o cyklotrase, ktorá by viedla po Vajnorskej ulici, od Bajkalskej po areál kúpaliska. Chystá tiež prepojenie Vajnorskej a Račianskej cez Zátišie, na čo sa mestskej časti podarilo získať sponzora. "Projekt máme a schvaľuje sa na magistráte, ktorý nám musí dať súhlas," podotýka Kusý.