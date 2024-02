Bratislavské Nové Mesto spustí nové formáty kultúrnych podujatí

Bratislava 23. februára (TASR) - Bratislavské Nové Mesto spustí tento rok nové formáty kultúrnych podujatí aj pre dospelých. Ponúknuť by im mestská časť chcela premietanie dokumentárnych filmov, čítačky, tančiarne či swapy. TASR o tom informovali z novomestského miestneho úradu. Na dospievajúcich a dospelých sa chce samospráva zamerať po zavedení pravidelných programov pre deti a rodiny.



"Je pre nás dôležité, aby Novomešťania mali vo svojich štvrtiach priestor na živé umenie, kde dokážu komunikovať svoj postoj a uplatniť svoju energiu a tvorivosť. Organizácia takýchto podujatí nie je iba doplnkom dramaturgie mestskej časti, ale aj nutnosťou v snahe rozprúdiť dialóg medzi mladými a zapojiť ich do spoločenského diania," skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Filmový divák sa môže tešiť na premietania súčasného dokumentárneho filmu. Filmy budú zároveň spojené s diskusiami na aktuálne celospoločenské témy. Programy by mali byť realizované pre organizované skupiny a kolektívy v dopoludňajších hodinách, pre širšiu verejnosť zasa podvečer. Mestská časť má pritom v pláne vytvoriť platformu, v rámci ktorej by si dospievajúca generácia vytvorila komunitný priestor na výmenu názorov na rôzne celospoločenské zmeny posledných rokov.



Samospráva nezabúda ani na seniorov. Dom kultúry (DK) na Stromovej ulici plánuje obnoviť stretnutia so spisovateľmi či umelcami. Na mesačnej báze by sa mohli starší obyvatelia stretávať pri knihách a diskutovať s ich autormi či vydavateľmi. DK Kramáre plánuje spustiť Legendárne tančiarne.



Mestská časť avizuje taktiež pravidelné swapy, v rámci ktorých môžu obyvatelia venovať svoje neobnosené oblečenie na ďalšie využitie. Pre milovníkov flóry bude knižnica pri príležitosti Dňa Zeme organizovať v marci swap izbových rastlín.