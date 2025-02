Bratislava: Nové Mesto trvá na zachovaní funkcie Polikliniky Tehelná

Bratislava 18. februára (TASR) - Bratislavské Nové Mesto trvá naďalej na zachovaní zdravotníckej funkcie v Poliklinike Tehelná. Požaduje to aj návrh nového územného plánu zóny (ÚPZ) Tehelná, na ktorom mestská časť pracuje. Pre TASR to uviedol starosta Nového Mesta Matúš Čupka. Odmieta, že by sa budova mala búrať, prípadne sa zmeniť na bytový dom. Návrh je možné pripomienkovať do 24. februára.



"Čo nás teší, je to, že sa s budovou naďalej nakladá. Pribudlo tam niekoľko nových nájomcov, vieme, že je udržiavaná. Že nič nenaznačuje, že by mala ísť do nejakého útlmu alebo zatvorenia, čo bola veľká téma pred dvoma alebo troma rokmi," skonštatoval Čupka.



Mestská časť pracuje na "zaregulovaní" daného územia. Hoci ide podľa starostu o jeden z najmenších ÚPZ, jeho ťažiskom je práve budova polikliniky. Deklaruje, že si praje jej zachovanie, rovnako ako verejnosť. Dementuje, že by sa mala búrať, funkcia zdravotníckeho zariadenia má byť zachovaná, nech by sa akokoľvek jej budúca podoba zmenila. Odmieta tiež, že by sa mala zmeniť na bytový dom. V zámere je síce spomínané, že sa časť budovy môže premeniť na byt (maximálne 46 bytových jednotiek), týkať sa to však má toho, že ak by celý priestor polikliniky prevzal súkromný investor, mohol by ako benefit pre lekárov poskytnúť bývanie.



Vedenie mestskej časti podľa vyjadrení na sociálnej sieti tešia informácie, že Ministerstvo obrany (MO) SR má záujem zrevitalizovať budovu v prospech rozšírenia zdravotníckych služieb. Rezort síce podľa starostu kladie veľký dôraz na nemocnicu v Prešove, bol by však rád, keby sa po dokončení tohto projektu presunula pozornosť na Polikliniku Tehelná. "Aby sme vedeli pokračovať v úvodných diskusiách, ktoré sme mali s ministerstvom ohľadom budúceho vývoja tejto polikliniky," poznamenal Čupka. Vie si predstaviť, že ako má rezort vnútra "svoju" Nemocnicu sv. Michala, mal by aj rezort obrany nejakú formu zdravotníckeho zariadenia. "Aktuálne nad tým neuvažujeme," uviedol pre TASR vedúci tlačového oddelenia ministerstva obrany Michal Bachratý.



Budova polikliniky patrí Ministerstvu hospodárstva (MH) SR. To už v minulosti deklarovalo, že jeho cieľom je zachovať zdravotnícke zariadenie. Rezort pre TASR uviedol, že aktuálne vyhodnocuje všetky možnosti, ako zmysluplne využiť areál Polikliniky Tehelná. "Kým nebudeme mať finálny návrh riešenia pre tento objekt, ministerstvo nebude robiť žiadne predbežné závery, ani komentovať prebiehajúce rokovania," poznamenala hovorkyňa MH SR Mária Pavlusík.



To, že sa situácia okolo Polikliniky Tehelná zatiaľ nijako nezmenila, potvrdila pre TASR aj spoločnosť MH Manažment, ktorá pod ministerstvo spadá. "Spoločnosť MH Manažment bude postupovať v súlade s rozhodnutím jej akcionára - Ministerstva hospodárstva SR," doplnila manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Andrea Devánová.



Súťaž na predaj polikliniky bola vyhlásená začiatkom júla 2022. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14,7 milióna eur s DPH. Súťaž zrušili koncom roka 2022. Dôvodom bol nízky záujem, ale aj vstup do rokovaní na úrovni samosprávy. Viackrát padli deklarácie, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Budova musí byť využívaná len na účely, na ktoré bola skolaudovaná.