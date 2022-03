Bratislavské Nové Mesto vyhlási výberové konanie na šéfa EKO-podniku

Bratislava 8. marca (TASR) – Bratislavské Nové Mesto vyhlási nové výberové konanie na nového riaditeľa miestneho EKO-podniku VPS. Odsúhlasili to v utorok miestni poslanci. Dôvodom je nový rokovací poriadok výberovej komisie pre výber riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií aj na základe skúseností s iným výberovým konaním.



Výberové konanie na šéfa EKO-podniku vyhlásila mestská časť ešte vlani v septembri, do októbrového termínu sa prihlásilo deväť záujemcov. Výberová komisia pre epidemiologickú situáciu zasadala až v januári tohto roka. "Zo strany členov komisie boli na tomto prvom zasadnutí spochybnené podmienky vyhláseného výberového konania a postupy výberovej komisie, čím sa prakticky paralyzovala jej ďalšia činnosť," konštatuje dôvodová správa materiálu.



Miestny úrad následne vypracoval nový rokovací poriadok, ktorým sa zmenili podmienky účasti na výberovom konaní, ktoré je preto potrebné vyhlásiť nanovo. Kandidáti, ktorí sa prihlásili do pôvodného výberového konania, budú miestnym úradom kontaktovaní a po doplnení potrebných dokladov sa môžu opäť prihlásiť. Prihlásiť sa môžu aj noví záujemcovia.



Miestny EKO-podnik VPS je bez riaditeľa po tom, ako sa funkcie vzdal bývalý riaditeľ Vladimír M. Toho polícia zadržala vlani koncom augusta. Zobrať mal úplatok za neukončenie prenájmu parkoviska, ktoré si prenajíma súkromná spoločnosť. Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre zločin prijímania úplatku a podplácanie. Vladimír M. označil konanie za chybné rozhodnutie a svoje osobné zlyhanie, ktoré úprimne ľutuje. Postu šéfa podniku sa preto vzdal.



Do činnosti EKO-podniku VPS patrí správa a údržba obecného majetku, ako sú budova Tržnice, areál Kuchajdy, lanová dráha zo Železnej studničky na Kamzík, ale tiež detské ihriská. Venuje sa tiež koseniu i čistote verejných priestranstiev. Jeho riaditeľ je volený poslancami v miestnom zastupiteľstve.