Bratislavské Nové Mesto žiada splniť požiadavky pre Nový Istropolis

Bratislava 30. augusta (TASR) – Bratislavská mestská časť Nové Mesto požaduje písomnú garanciu splnenia svojich požiadaviek týkajúcich sa projektu Nového Istropolisu, ktorý má nahradiť chátrajúci Dom odborov na Trnavskom mýte. S developerom Immocap Group chce preto rokovať o podpísaní zmluvy. Na pondelňajšej tlačovej konferencii v súvislosti s požiadaním o vydanie búracieho povolenia o tom informoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



"Istropolis nie je nejaký rodinný dom, bytovka či administratívna budova. Je to kultúrno-spoločenské kongresové centrum, ktoré je súčasťou Bratislavy. Očakávame od investora už niekoľko mesiacov písomnú garanciu, v rámci ktorej sa zaviaže, že Istropolis bude nahradený," skonštatoval Kusý, ktorý podľa vlastných slov po skúsenostiach z iných projektov nemá až takú dôveru vo vizualizácie.



Požiadavky nepovažuje za prehnané či neadekvátne. Ustúpiť je mestská časť ochotná od požiadavky vybudovania obecnej škôlky, ostatné však vedenie mestskej časti žiada splniť. Ide napríklad o podmienku vybudovania kultúrno-spoločenského a kongresového centra v prvej fáze projektu, k čomu by sa mal developer zaviazať aj pod hrozbou sankcie. Ďalšou z podmienok, ktoré prezentoval starosta už vlani, je zachovanie viacerých významných artefaktov či stromov a zelene, ktoré mestská časť označí za hodnotné. Mestská časť spolu s hlavným mestom by mali mať zároveň možnosť vyjadriť sa k verejnému priestoru.



"Je mojou povinnosťou tieto požiadavky vzniesť a urobím všetko pre to, aby tieto požiadavky boli aj naplnené. Žiadnu z nich nepovažujem za prehnanú a neadekvátnu," podotkol Kusý. Je o nich pripravený rokovať "do nekonečna", teda kým nebudú splnené. Priznal však, že po vlastných skúsenostiach nebude v žiadnom prípade vyhlasovať, že nepodpíše búracie povolenie, kým nebudú požiadavky splnené.



Starosta taktiež zdôraznil, že nové spoločensko-kultúrne a kongresové centrum na Trnavskom mýte by malo byť postavené bez ohľadu na prípadnú finančnú pomoc zo strany štátu. Stále je totiž otvorená otázka miesta vybudovania Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). "Nové centrum musí byť postavené bez ohľadu na to, či bude štátna finančná pomoc," doplnil Kusý.



Investor sa diskusii k vzneseným požiadavkám nebráni. "Registrujeme podmienky pána starostu, ktoré dnes odzneli, a po ich internej analýze sme pripravení na diskusiu so zámerom priniesť čo najlepšie riešenie pre obyvateľov mestskej časti a celej Bratislavy," uviedol v reakcii pre TASR Martin Šramko, generálny riaditeľ Immocap Group.



Zároveň podotkol, že od akvizície Domu odborov v roku 2017 spoločnosť verejne deklaruje zachovanie kultúrno-spoločenskej funkcie v území a zveľadenie lokality Trnavského mýta, ktorá roky chátra. "Počas takmer štvorročných príprav sa usilujeme o nastavenie takých parametrov projektu, aby Bratislava získala moderný verejný priestor a reprezentatívne kultúrno-kongresové centrum, na ktoré budeme môcť byť všetci pyšní," ubezpečil Šramko.