Nové značky zakazujú tranzit cez ulice starého Lamača

Bratislava 5. júna (TASR) - Plánované utlmenie dopravy v bratislavskom starom Lamači prešlo v uplynulých dňoch do realizačnej fázy. Nové zvislé i vodorovné dopravné značenie zamedzuje prejazd cez ulice Rajtákova, Segnáre, Pod Zečákom. Informuje o tom mestská časť na svojom webe.



"Príslušný cestný orgán vydal 18. mája tzv. UDZ - určenie dopravného značenia. Je to legislatívny proces, na základe ktorého sme mohli oficiálne osadiť značky, urobili sme tak na konci mája," uvádza samospráva.



Upozorňuje, že značenie zakazuje prejazd, do zóny však možno vojsť a aj odísť z nej autom. "Rýchlosť je v danom úseku obmedzená na 30 km/h," spresňuje mestská časť.



Po vybudovaní mosta na Ulici V. Matrku v roku 2009 sa v dôsledku neželaného tranzitu radikálne zhoršila situácia pre obyvateľov ulíc Rajtákova, Segnáre, Pod násypom či Pod Zečákom. Mestská časť zrealizovala dvojročné meranie intenzity premávky, zistené dáta vykazovali 1000 až 3000 prejazdov cez vnútorné časti starého Lamača. "Obyvatelia týchto ulíc preto dlhodobo žiadali o riešenie situácie. Petície a podnety sa týkali ohrozovania chodcov, hluku a znečistenia zo splodín. Vyústilo to dokonca do podnetu z kancelárie verejného ochrancu práv," dodáva mestská časť.