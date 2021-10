Iveta Jančoková sa od novembra stane novou vicestarostkou Petržalky

Bratislava 25. októbra (TASR) – Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka bude mať opäť dve vicestarostky. Na post jeho druhej zástupkyne nastúpi od novembra miestna poslankyňa Iveta Jančoková. Pridá sa tak k jeho doterajšej zástupkyni Jane Hrehorovej. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.





"Pozíciu vicestarostky prijímam so snahou pomôcť vedeniu mestskej časti zrealizovať čo najviac rozpracovaných projektov, investičných zámerov a koncepcií," skonštatovala Jančoková. Ako poslankyňa sa doteraz venovala najmä oblasti školstva, kultúry a sociálnych vecí, avizuje, že v tejto práci chce pokračovať aj naďalej.



Vicestarostka Jana Hrehorová sa vo svojej agende zameriava najmä na oblasť školstva, inklúzie detí so špeciálnymi potrebami, projekty v oblasti životného prostredia a športu. Venuje sa tiež spolupráci s občianskymi združeniami a športovými klubmi. Starosta Ján Hrčka sa zameriava najmä na dopravu, parkovanie či stavebné úpravy v školách a škôlkach.



Na spoluprácu s novou vicestarostkou sa podľa vlastných slov teší a drží jej palce. "Poznáme sa veľmi dobre, a preto viem, že pre našu mestskú časť bude jej práca v novej funkcii veľkým prínosom," uviedol Hrčka.



Post jednej vicestarostky sa uvoľnil po tom, ako v apríli po 2,5 roku vo funkcii z postu prvej zástupkyne starostu odišla Lýdia Ovečková. Rozhodnutie podľa vlastných slov prijala z osobných dôvodov, podľa nej však nesúvisí s najbližšími komunálnymi voľbami. Naďalej je petržalskou miestnou poslankyňou i poslankyňou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).