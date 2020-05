Nový referát v Petržalke má byť efektívnejší ako Miestny podnik VPS

Bratislava 11. mája (TASR) – Starostlivosť o verejné priestranstvá v bratislavskej Petržalke má po novom v náplni práce referát správy verejných priestranstiev. Prevzal pod seba väčšinu činností Miestneho podniku VPS, vykonávať bude zároveň aj tie, ktoré VPS-ka nevykonávala alebo ich robila len okrajovo. Dôvodom je snaha mestskej časti zefektívniť riešenie podnetov tak zo strany úradu, ako aj obyvateľov.



"V tomto smere sa objavovali isté ťažkosti zo strany Miestneho podniku verejnoprospešných služieb (MP VPS) a niektorých jeho zamestnancov," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Pre nevyhovujúci stav techniky či neefektívnu prácu mal miestny podnik problémy s dodržiavaním termínov a harmonogramu, prípadne ich nezrealizoval, čím podnetov neustále pribúdalo.



Základnými činnosťami referátu sú tak zimná a letná údržba komunikácií a priľahlých chodníkov v správe mestskej časti vrátane parkovísk, čistenie verejných priestranstiev, údržba zelene a orezávanie stromov a kríkov, údržba a revitalizácia verejných detských ihrísk či čistenie a vysypávanie odpadkových košov vrátane tých na psie exkrementy. "Referát má však vykonávať aj také činnosti, akým sa MP VPS nevenoval alebo ich robil len čiastkovo," poznamenala Halašková. Týka sa to napríklad oblasti kosenia, bežnej údržby dopravného značenia a parkovacej politiky či maliarskych a murárskych prác, ako povinné maľovanie tried v materských školách.



Samospráva si pozitívny posun sľubuje aj tým, že nový referát má oveľa viac zamestnancov s piliarskym kurzom a niektorí pracovníci sú schopní popri iných činnostiach zároveň servisovať autá a pracovné stroje. Na rýchlejšie a početnejšie riešenie podnetov má slúžiť tzv. rýchla rota. "Referát je nastavený tak, aby bola mestská časť v starostlivosti o verejné priestranstvá efektívna a do čo najväčšej miery sebestačná, čo je výhodnejší model ako využívanie dodávateľských firiem," zdôraznila Halašková. Do budúcnosti počíta mestská časť s miernym zvýšením pracovníkov referátu i s nákupom ďalšej techniky.



Miestny podnik VPS naďalej funguje, prevádzkuje však už len trhovisko na Mlynarovičovej ulici a miestny zberný dvor. "Nečakal som, že VPS skončí tak, že na starosti bude mať len trhovisko a zberný dvor," poznamenal v tejto súvislosti poslanec Vladimír Dolinay. Budúcnosťou podniku by sa mali miestni poslanci zaoberať na niektorom z najbližších zastupiteľstiev.



Začiatkom budúceho roka by mohli byť zároveň vyčíslené ušetrené celkové náklady v tejto oblasti za rok 2020 po tom, ako mestská časť pristúpila k vykonávaniu činností vo vlastnej réžii, nie externými dodávateľmi.