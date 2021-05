O budúcnosti skeletu projektu Domino v Petržalke sa stále nerozhodlo

Bratislava 18. mája (TASR) – Čo bude s dlhoročne rozostavaným skeletom projektu Domino na Jasovskej ulici v bratislavskej Petržalke, je zatiaľ otázne.



Investorská spoločnosť Subcentro obviňuje magistrát, že napriek predkladaným kompromisným a ústretovým návrhom nekoná. Mesto zdôrazňuje, že musí postupovať podľa platných zákonných predpisov, v zmysle záväznej časti územného plánu a brať na zreteľ svojich obyvateľov. Ubezpečuje, že záujem zdržiavať agendu nemá.



Spoločnosť v stanovisku pre TASR uviedla, že ponúkla viacero návrhov na riešenie situácie, ktoré by vyhoveli požiadavkám mesta, mestskej časti a obyvateľom okolia. Išlo napríklad o zmenšenie objektov z pohľadu výšky a objemu, zväčšenie ich vzdialenosti od existujúcej bytovky či doplnenie zelených riešení.



„Napriek nášmu úsiliu a kompromisným návrhom magistrát nekoná. Nekoná už viac ako štyri roky napriek tomu, že ho na to vyzval aj prokurátor,“ skonštatovala spoločnosť.



Podala žalobu na náhradu škody vo výške päť miliónov eur. Problém podľa nej nespočíva v nesúhlase magistrátu s podobou návrhov, ale v nedostatočnej kvalite komunikácie medzi zainteresovanými stranami pri príprave a spracovaní kompromisného riešenia dostavby. Verí, že prijateľné riešenie sa podarí v dohľadnej dobe nájsť.



„Pripomíname, že pozemok je podľa platného územného plánu určený na zastavanie viacpodlažnou zástavbou,“ doplnil investor.



Hlavné mesto ubezpečuje, že s mestskou časťou aj investorom zámeru komunikuje. Na otázku, či magistrát v tejto veci koná, hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová skonštatovala, že hlavné mesto posudzuje predložené návrhy podľa toho, či sú v súlade so zásadami a regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.



„Čím chráni verejný záujem,“ podotkla pre TASR. Poznamenala, že investor nedávno podal nový návrh, ktorého súladom s reguláciou územného plánu mesta sa bude magistrát opätovne zaoberať.



Stavebný úrad v Petržalke na margo situácie uviedol, že nemôže pokračovať v konaní o odstránení stavby s možnosťou jej dodatočného stavebného povolenia, keďže hlavné mesto k dodatočnému povoleniu zmeny stavby vydalo nesúhlasné záväzné stanovisko.



„Investor potvrdil, že predložil viacero návrhov možných riešení dokončenia stavby, avšak výsledný variant dostavby nateraz neexistuje,“ povedala pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Pôvodný návrh projektu sa v priebehu povoľovania menil. A to vrátane základných priestorových parametrov, voči čomu sa viacnásobne odvolali aj obyvatelia susednej bytovky ako účastníci stavebného konania. Vo veci konala prokuratúra i súdy. Neďaleko rozostavaného skeletu by v budúcnosti mala viesť električková trať predĺžená do Janíkovho dvora.



Rozostavaný skelet je v súčasnosti oplotený, na pozemku vykonali jarnú údržbu úpravou náletových drevín a kosením. V súčasnosti sa na pozemku nenachádzajú žiadni ľudia bez domova.