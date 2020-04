Oliver Kríž sa opäť stal mestským poslancom Bratislavy

Bratislava 30. apríla (TASR) – Do bratislavského mestského zastupiteľstva opäť zasadol staronový dlhoročný poslanec Oliver Kríž. Vo štvrtok na rokovaní mestského parlamentu v Starej tržnici zložil sľub poslanca.



V poslaneckom zbore nahradil Jána Budaja, ktorý sa ku koncu marca vzdal mandátu po nástupe na post ministra životného prostredia. Kríž bol mestským poslancom v rokoch 2006 až 2018, v súčasnosti je miestnym poslancom v Petržalke.



Kríž by sa chcel ako mestský poslanec venovať prioritne projektu dokončenia električkovej trate na koniec Petržalky, ktorý považuje z hľadiska obyvateľov tejto mestskej časti za kľúčový, zamerať sa chce tiež na systémové zmeny financovania hlavného mesta.



"Urgentne sa musíme spoločne zamerať na dokončenie projektu petržalskej električky. Ak nebude trať vybudovaná v stanovenom termíne vrátane kolaudácie, hrozí prepadnutie finančných prostriedkov EÚ," povedal pre TASR. Kríž je členom strany Mladá Petržalka - lokálna strana.



Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok nezvolilo Kríža za člena komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, hoci o to poslanec požiadal. Primátor Bratislavy Matúš Vallo vysvetlil, že sa diskutovalo o nerozširovaní počtu ľudí vo finančnej komisii, aby pracovala flexibilnejšie. Krížovi bolo podľa primátora navrhnuté členstvo v komisii územného a strategického plánovania i životného prostredia. To, v akej komisii bude Kríž členom, má doriešiť najbližšie zastupiteľstvo.



Kríž uviedol, že akceptuje akékoľvek rozhodnutie a rozumie aj dôvodom nenavyšovať počet členov vo finančnej komisii. "Ak poslanci zvážia, že budem prospešný v inej komisii, prispôsobím sa takému návrhu. Zatiaľ však taký návrh neprišiel," povedal poslanec. Vyjadril mierne rozčarovanie, že táto vec nebola s ním komunikovaná a mal málo informácií.



"Pevne verím, že do ďalšieho mestského zastupiteľstva nájdeme fungovanie mojej osoby v nejakej pracovnej komisii," podotkol Kríž.