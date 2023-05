O poškodenom garážovom dome na Drieňovej sa zatiaľ nerozhodlo

Bratislava 15. mája (TASR) - O budúcnosti požiarom značne poškodeného garážového domu na Drieňovej ulici v bratislavskom Ružinove sa zatiaľ nerozhodlo. Vlastníci v hlasovaní nerozhodli ani o jednej z alternatív. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Bratislavského garážového družstva (BGD), ktorý je vlastníkom garážového domu. Rozšírená však bola komisia pre navrhovanie sanačných prác daného objektu.



Vlastníci a nájomcovia garáží v hlasovaní vyberali z dvoch alternatív. Výber sa týkal čiastočnej demolácie a rekonštrukcie objektu i úplnej demolácie a výstavby nového parkovacieho domu. "Hlasovanie vo veci obnovy budovy bolo neplatné z dôvodu, že nebolo odsúhlasené 2/3-novou väčšinou vlastníkov," uvádza sa v zápisnici z aprílovej schôdze vlastníkov a nájomcov garáží.



Zrušené tak museli byť aj obe vyhlásené verejné obchodné súťaže, teda na čiastočnú i úplnú demoláciu. Zapojilo sa do nich celkovo deväť uchádzačov. "Napriek týmto skutočnostiam si treba uvedomiť, že rozhodnutie o budúcnosti objektu je výlučne na rozhodnutí vlastníkov," pripomína BGD. Tí môžu rozhodnúť okrem rekonštrukcie objektu či o jeho úplnej demolácií aj o odpredaji budovy v aukcii za výhodnú cenu.



Požiar v garážovom dome na Drieňovej ulici vypukol vlani 5. marca večer. Po uhasení požiaru umožnili sprístupnenie niektorých priestorov na ich vypratanie, ale len tých, pri ktorých to dovoľovala statika. Zachrániť sa podarilo stovky áut, motoriek, bicyklov i ďalšieho majetku.