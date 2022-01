V prvých zónach Bratislavy začne čoskoro platiť parkovacia politika

Bratislava 3. januára (TASR) - V Bratislave začne od 10. januára platiť v prvých troch lokalitách - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači mestská parkovacia politika - Bratislavský parkovací asistent PAAS. Zóny, kde bude zavedené regulované parkovanie so systémom PAAS, sa majú postupne rozširovať aj do iných lokalít v hlavnom meste.



Rezidenti prvých troch zón budú môcť po registrácii a zakúpení rezidentskej parkovacej karty v mieste svojho bydliska parkovať neobmedzene bez ďalšieho poplatku. Návštevníci regulovanej zóny budú, naopak, po 10. januári platiť za parkovanie v stanovenom čase hodinovú sadzbu (Tehelné pole 1,5 eura za hodinu, Dvory 4 v pracovné dni od polnoci do 18.00 h jedno euro za hodinu, Krasňany v pracovné dni od 12.00 do 06.00 h 0,5 eura za hodinu).



"Obyvatelia prvých zón zároveň budú mať výhodu a ich rezidentské karty pre prvé auto zakúpené do 30. apríla 2022 budú mať platnosť 15 mesiacov za cenu ročnej rezidentskej karty. Rezidenti si zároveň môžu v systéme požiadať aj o bezplatnú návštevnícku kartu, vďaka ktorej získajú voľné hodiny na parkovanie pre svoje návštevy," spresnil magistrát.



Registrovať sa tiež môžu všetci Bratislavčania s trvalým pobytom kdekoľvek v hlavnom meste a za desať eur na rok si môžu kúpiť takzvanú bonusovú parkovaciu kartu, s ktorou budú môcť parkovať v ktorejkoľvek regulovanej zóne dve hodiny denne bez ďalšieho poplatku.



V roku 2019 schválené ceny v rámci parkovacej politiky ostávajú nezmenené. Rezident za prvé auto zaplatí na rok 39 eur, za druhé auto 150 eur na rok a za tretie auto 500 eur na rok. V balíku služieb bude zároveň 100 voľných parkovacích hodín na rok, ktoré je možné poskytnúť na parkovanie návštevám, ale aj dve hodiny parkovania denne v inej zóne za desať eur ročne.



Návštevnícka karta sa bude dať získať aj bez rezidentskej karty (parkovanie vo vlastnej garáži či nevlastnenie auta), a to na voľných 150 parkovacích hodín za rok. Zdravotne ťažko postihnutí s osobnou asistenciou môžu získať návštevnícku kartu s voľnými 500 parkovacími hodinami na rok.



Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, budú podľa typu zóny platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Za parkovanie v regulovaných zónach budú platiť aj abonenti (podnikatelia, vlastníci nehnuteľnosti), a to od 500 až po 1500 eur za rok.



Registrovať a zakúpiť si rezidentskú parkovaciu kartu či iné parkovacie karty (bonusovú, návštevnícku, abonentskú) môžu obyvatelia dotknutých zón cez web paas.sk.