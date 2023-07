Objekty, ktoré má nahradiť kampus firmy Eset, majú búracie povolenie

Bratislava 19. júla (TASR) - Spoločnosť Eset, ktorá plánuje na bratislavskej Patrónke, v areáli bývalej vojenskej nemocnice, vytvoriť rozsiahly kampus ako centrum inovácií, kreativity a výskumu, má vydané búracie povolenie. Pre TASR to uviedol Peter Blažečka zo spoločnosti. Rovnako má vyjadrenie mesta k vypracovanému investičnému zámeru. Momentálne pripravuje dokumentáciu pre územné konanie.



"Objekt je aktuálne pripravený na búracie práce. V tomto smere boli vykonané všetky nevyhnutné opatrenia a aktuálne dokončujeme tender na dodávateľa búracích prác," skonštatoval Blažečka.



V súvislosti s odstránením existujúcich objektov bola spracovaná pasportizácia a projekt odstránenia budov, ako aj zodpovedajúca dokumentácia pre posúdenie dosahu búrania na životné prostredie. Popritom boli vypracované viaceré posudky a vyhodnotenia akustiky, dendrológie, objektov hodných pamiatkovej ochrany, geológie či hydrológie. Rovnako tak dopravných analýz vrátane analýzy rozvoja cyklistickej štruktúry a vlakovej dopravy, ako aj analýza prínosu projektu v sociálnej oblasti.



Odhad nákladov na vybudovanie kampusu, teda na úrovni 200 miliónov eur, sa podľa Blažečku zatiaľ nezmenil. Otázne však zostáva, či bude dodržaný odhadovaný termín začiatku fungovania kampusu, teda rok 2027. Povoľovací proces na Slovensku je podľa neho pomerne komplikovaný, presný termín je preto náročné odhadnúť. "Ak prihliadneme na všetky administratívne záležitosti, ktoré nás čakajú, je možné, že sa bude tento termín posúvať," poznamenal Blažečka.



Na otázku, či si vie spoločnosť do budúcnosti predstaviť, že by v danom území vzniklo aj planetárium, keďže pôvodne plánované na nábreží Dunaja nebude, uviedol, že ESET víta zámery, ktoré majú potenciál pomôcť Bratislave či Slovensku. Aktuálne sa v súvislosti s kampusom a v spolupráci s hlavným mestom a ďalšími partnermi sústreďujú na vytvorenie inovačného centra, ktoré by pomohlo nielen Bratislave. "Jeho konkrétna podoba bude do veľkej miery závisieť od podpory partnerov, ktorí sa na danom projekte budú podieľať," dodal Blažečka.



Softvérová firma získala pozemok v areáli bývalej vojenskej nemocnice neďaleko rekreačnej lokality Železná studienka v roku 2017. Kampus má vytvoriť kvalitné a podnetné prostredie pre top IT a technologické firmy. Prepojiť ich má s technicky zameranými vysokými školami. Projekt počíta aj s verejnými priestormi.