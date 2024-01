Obmedzenia na Jantárovej ceste v Petržalke majú trvať aj ďalšie týždne

Bratislava 26. januára (TASR) - Dopravné obmedzenia na Jantárovej ceste v bratislavskej Petržalke, ktoré súvisia s výstavbou druhej etapy električkovej trate, spojenou s budovaním nových komunikácií a križovatiek, budú platiť aj naďalej. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytli z bratislavského magistrátu. Ich trvanie bolo už vlani raz predĺžené.



Opätovné spustenie cesty a križovatiek Betliarska a Lietavská závisí podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu od "viacerých premenných", najmä však od priaznivých klimatických podmienok. "Zhotoviteľ robí všetko pre to, aby bola premávka v tomto úseku obnovená čím skôr. Predpokladáme termín marec 2024," skonštatoval Bubla.



Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe uvádza, že dočasne zmenené trasy autobusových liniek platia do 30. apríla. Zmeny v doprave, ktoré začali platiť od vlaňajšieho augusta, mali pôvodne trvať do konca novembra 2023. Následne boli predĺžené do konca januára 2024.



Obmedzenia sa týkajú aj viacerých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD), ktoré tak v istom úseku premávajú po obchádzkovej trase. Premávajú po dočasne vybudovanej ceste, niektoré zastávky "v riadnej polohe" tak nie sú spojmi obsluhované. Obmedzenia sa týkajú autobusových liniek 59, 92, 95, 98, 99, 192, N95 a N99, ale tiež výjazdových, respektíve dojazdových spojov 68, 83, 93 a 94.



Bližšie informácie o dopravných obmedzeniach vrátane obchádzkových trás sú zverejnené na webe DPB.