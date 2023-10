Vallo: Obnova časti Vajnorskej radiály obmedzí električkovú dopravu

Bratislava 2. októbra (TASR) - V bratislavskom Novom Meste budú od štvrtka (5. 10.) rekonštruovať Vajnorskú električkovú radiálu, a to od zastávky Tomášikova až po Zlaté piesky. Pre práce nebudú v tomto úseku jazdiť električky. Obmedzenie potrvá dva mesiace. Dostupná bude náhradná autobusová doprava. Na pondelkovom brífingu o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Obmedzená bude premávka električiek číslo 4. Ako náhrada budú zabezpečené autobusy číslo X4, ktoré budú jazdiť medzi Železničnou stanicou Nové Mesto a Zlatými pieskami. Zároveň bude autobusová linka číslo 53 posilnená a mierne bude upravená trasa linky číslo 57.



"Oprava časti Vajnorskej radiály, ktorá spája Trnavské mýto s priemyselnou zónou v Novom Meste a rekreačnou oblasťou Zlaté piesky je už nevyhnutá a nemožno ju odkladať. Za vyše 30 rokov si táto dôležitá trať prešla len jednou úsekovou opravou v roku 1993. Jej stav je dlhodobo nevyhovujúci," vysvetlil Vallo.







Cieľom rekonštrukcie je podľa primátora aj zabezpečiť cestujúcim bezbariérové prístupy, nové prístrešky, informačné tabule a znížiť hluk premávky električky. Celková stavba bude trvať do júna 2024, obmedzenia pre cestujúcich majú byť do decembra tohto roka.