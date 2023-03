Obnova parku Kaskády v Karlovej Vsi vstupuje do ďalšej etapy

Bratislava 7. marca (TASR) - Zber dažďovej vody, ktorá sa bude využívať na závlahu okolitej zelene, či umelý potôčik a malé vodné ihrisko s ručnou pumpou a mlynčekom pre deti. Aj to prinesie tretia etapa revitalizácie parku Kaskády v Karlovej Vsi, ktorá by mala byť zhotovená do konca júna. Vyplýva to z kontraktu, zverejnenom v centrálnom registri zmlúv.



Zmluvu so zhotoviteľom, spoločnosťou Sipstav, podpísala mestská časť na konci februára. Cena, ktorú vygenerovala verejná súťaž je 240.477 eur s DPH. "Ďalšia revitalizácia parku na Dlhých dieloch umožňuje Karlovej vsi pokračovať v adaptačných opatreniach pre zmiernenie dosahov zmeny klímy," pripomenul hovorca mestskej časti Branislav Heldes.



Konkretizoval, že nové vodozádržné opatrenia budú riešiť úplné odpojenie od verejnej kanalizácie zberného systému na odvedenie dažďovej vody do dažďových záhrad a do podzemných akumulačných nádrží. "Na stene domu budú inštalované aj dve dekoratívne nadzemné akumulačné nádrže pre ručné polievanie. Súčasťou parku bude tiež fontána vedľa vodného ihriska, ráta sa aj s mokraďovými záhonmi a okrasnou zeleňou," dodal hovorca.



V rámci revitalizácie verejného priestoru medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej vykonali v parku terénne úpravy na zadržiavanie vody v území, doteraz tam vysadili 21 nových stromov a 84 kríkov so závlahou zo zachytenej dažďovej vody. Karlova Ves získala dotáciu na realizáciu projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu IROP, protikrízového nástroja REACT-EÚ.