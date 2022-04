Bratislava obnoví frekventované zastávky na Račianskej radiále

Bratislava 23. apríla (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) obnoví niektoré frekventované zastávky električiek na Račianskej radiále. Do modernizácie sa pustí v pondelok (25. 4.) na oboch nástupiskách na zastávke Mladá garda. Do druhej polovice letných prázdnin plánuje obnoviť ďalších osem nástupísk, ktorých stav je už nevyhovujúci, vrátane zastávok Riazanská, Biely Kríž či Pionierska.



"Stav viacerých zastávok v meste bol desaťročia zanedbávaný, preto sme spustili program obnovy a doplnenia prístreškov, ktorý sa týmto posúva do fázy realizácie. Po vzore nedávnej rekonštrukcie Račianskeho mýta sme sa rozhodli pre vylepšenie týchto frekventovaných nástupných ostrovčekov a mobiliáru," skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský. Zastávky budú zároveň vybavené novými prístreškami, ktoré doteraz chýbali.



Stavebné práce bude dopravný podnik realizovať v dvoch etapách, počas plnej premávky MHD i automobilovej dopravy tak, aby obsluha zastávok ostala zachovaná. Sprístupnená ostane vždy polovica nástupiska, pričom električky budú zastavovať v časti, ktorá nie je staveniskom. Cestujúcich aj vodičov však môžu zastihnúť krátkodobé zmeny a lokálne obmedzenia.



Prvé prístrešky na Račianskej radiále vzniknú prostredníctvom vládnej dotácie 100.000 eur z roku 2020. Ide o začiatok avizovaného programu obnovy a doplnenia prístreškov. Cestujúci by tak mali byť chránení pred počasím na takmer 200 zastávkach s novými prístreškami v celom meste. Investíciu bude mestský dopravca financovať aj z ďalších zdrojov, pričom najväčšiu časť uhradí vďaka príspevku z eurofondov vo výške 1,8 milióna eur. Zvyšné prístrešky vzniknú na základe komerčných spoluprác hlavného mesta a DPB.