Bratislava obnoví výber dane za užívanie verejného priestranstva

Bratislava 25. mája (TASR) – Hlavné mesto obnoví výber dane za užívanie verejného priestranstva. Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci schválením novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Sadzba dane pre vonkajšie sedenia bola zrušená od 15. júna 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19.



"VZN s účinnosťou od 1. júla 2023 zrušuje určenie nulovej sadzby dane za užívanie verejného priestranstva pre vonkajšie sedenia. Zároveň upravuje sadzby v jednotlivých mestských častiach pri jednotlivých osobitných užívaniach verejného priestranstva," uvádza sa v dôvodovej správe materiálu.



Príjmy dane za užívanie verejného priestranstva boli v roku 2022 vo výške 642.354 eur. Zrušenie nulovej sadzby dane za užívanie verejného priestranstva pre vonkajšie sedenia vrátane zvýšenia sadzieb približne o 30 percent by podľa magistrátu znamenalo zvýšenie príjmov v roku 2023 o zhruba 86.000 eur, teda na 728.354 eur.



Hlavné mesto podotýka, že zrušenie nulovej sadzby, ako aj zvýšenie sadzieb za vonkajšie sedenia sa dotkne tohto roku len minimálne. Prevádzkovateľom bude totiž vyrubená daň na povolené obdobie pôvodného VZN z roku 2020. Týka sa to 95 percent prevádzkovateľov. "Zvýšenie sadzieb, ako aj zrušenie nulových sadzieb sa prejaví naplno až v roku 2024," konštatuje materiál. V budúcom roku sa predpokladajú príjmy vo výške 836.000 eur. Oproti roku 2022 by malo ísť o zvýšenie príjmu približne o 194.000 eur.



Sadzby v rámci VZN sú upravené pri všetkých kategóriách osobitného užívania verejného priestranstva. Výnimkou je trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska pre vozidlá s parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu – občania s preukazom ŤZP.



Nové VZN má nadobudnúť platnosť 1. júla 2023.