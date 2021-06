Vinohradnícky chodník k horárni Krasňany v Bratislave je obnovený

Ilustračné foto. Foto: TASR

Bratislava 23. júna (TASR) – V Bratislave obnovili vinohradnícky chodník k rekreačnému areálu Horáreň Krasňany. Ten návštevníkov bezpečne a bez áut privedie od sídliska Krasňany cez vinohrady k jazeru Vajspeter a následne až na horný úsek lesnej cesty cez muničné sklady k horárni. TASR o tom informovali z Mestských lesov v Bratislave (MLB).priblížil riaditeľ MLB Matej Dobšovič.Mestská organizácia avizuje, že na lúke zarastenej náletovými drevinami pod jazerom Vajspeter plánujú ponúknuť návštevníkom ľahkú formu rekreácie. Budú tu lavičky na sedenie, stoly, ihrisko pre deti a vodné prvky s využitím miestneho potoka, ktorý chcú vrátiť do jeho pôvodného koryta.uviedla organizácia.Horáreň Krasňany je obľúbený rekreačný areál Bratislavčanov a taktiež druhý najviac využívaný vstup do lesoparku pre peších turistov, bežcov a cyklistov. Dopraviť sa sem bolo donedávna možné iba po úzkej asfaltovej ceste, ktorú spoločne využívali autá, peší aj cyklisti, čo spôsobovalo množstvo kolíznych situácií. MLB preto minulý rok vybudovali paralelnú lesnú cestu iba pre peších a cyklistov, cez muničné sklady k horárni. Tento rok od hlavného mesta dostala organizácia do správy aj vinohradnícky chodník.