Obnovu Mýtneho domčeka v Bratislave by mohli dokončiť koncom júla

Bratislava 24. júla (TASR) - Obnovu Mýtneho domčeka pri Starom moste na staromestskom brehu Dunaja v Bratislave, ktorý je dlhodobo nevyužívaný, by mohli dokončiť koncom júla. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. S ukončením stavebných prác sa pôvodne predpokladalo už koncom apríla, termín predlžili nepredvídané náhradné riešenia v objekte i konzultácie s pamiatkarmi.



"Predĺženie termínu opráv spôsobili náhradné riešenia v objekte, ktoré z dôvodu staršej stavby nebolo možné predvídať v pôvodnej projektovej dokumentácii. Tieto riešenia si vyžadovali nové odsúhlasenia a konzultácie cez krajský pamiatkový úrad," skonštatoval Bubla.



Po dokončení stavebných prác by malo následne hlavné mesto odovzdať priestory ich novému nájomcovi, spoločnosti Voxar. Tá vzišla v obchodnej verejnej súťaže. V súťažnom návrhu uviedla ako účel nájmu prevádzkovanie kaviarne so sezónnou ponukou zmrzliny, kávy, koláčov, vína, nealko nápojov a ostatných pochutín lokálnej výroby. Zmluvu o nájme s ňou hlavné mesto uzatvorilo už vo februári.



Naopak, v prípade Mýtneho domčeka na petržalskej strane Dunaja odstúpilo hlavné mesto od zmluvy s doterajším nájomcom. Dôvodom boli porušenia povinností nájomcu uhrádzať nájomné. Odstúpenie od zmluvy schválilo ešte koncom júna bratislavské mestské zastupiteľstvo.



"Hlavné mesto po schválení predmetného odstúpenia od zmluvy o nájme nebytových priestorov zaslalo nájomcovi odstúpenie od predmetnej nájomnej zmluvy. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane, čím zmluva zaniká," poznamenal Bubla.



Hlavné mesto po riadnom odovzdaní nebytových priestorov nájomcom posúdi ich technický stav a následne plánuje vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž. Účel nájmu zatiaľ nemá špecifikovaný. "Čo sa týka účelu využitia tohto nebytového priestoru, hlavné mesto ešte zvažuje, s akým cieľom bude vyhlásená súťaž," doplnil Bubla.



Nájomnú zmluvu s doterajším nájomcom uzatvorilo hlavné mesto v januári 2011.