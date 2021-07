Bratislava obnovuje organizáciu pre mestské nájomné bývanie

Bratislava 9. júla (TASR) – Bratislava chce napredovať v téme obnovy a vytvárania mestského bytového fondu. Pomôcť tomu má aj transformácia pôvodnej Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave na organizáciu Bratislavská organizácia bývania (BOB).



Ide o model neziskovej organizácie v stopercentnom vlastníctve hlavného mesta. Mesto obnovuje činnosť organizácie pre potreby realizácie politiky mestského nájomného bývania. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



BOB bude slúžiť ako jeden z nástrojov a právnická osoba pre výstavbu nových bytových domov, rekonštrukciu starších mestských objektov na nájomné byty, realizáciu a správu súčasného mestského nájomného bytového fondu. „Bude rovnako poskytovať služby mestskej nájomnej agentúry s cieľom sprostredkovania prenájmov bytov vo vlastníctve súkromných právnických a fyzických osôb," spresnila Rajčanová.



Cieľom BOB je iniciovať, koordinovať a realizovať na pozemkoch mesta mestskú bytovú výstavbu. Samotná výstavba bude podľa magistrátu realizovaná rôznymi formami, vrátane spolupráce so súkromným sektorom. Zo zakladateľských dokumentov organizácie samospráva odstránila možnosť predávania postavených nových bytov do osobného vlastníctva. BOB bude len stavať, prenajímať a spravovať mestský bytový fond.



„Zadefinovali sme si niekoľko možných ciest, ako získať potrebné počty nových mestských bytov (vlastná výstavba nových bytov, rekonštrukcie starších nehnuteľností vo vlastníctve mesta, spoluprácou s developerskými spoločnosťami a nákupom bytov na voľnom trhu) a "staronová" mestská organizácia BOB bude po rozbehnutí kľúčovým subjektom pre túto činnosť," priblížila bratislavská viceprimátorka a predsedníčka správnej rady BOB Lenka Antalová Plavuchová.



Pôvodná organizácia – Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave – vznikla v roku 2004. Jej cieľom bola bytová výstavba tak komerčných bytov do vlastníctva, ako aj výstavba nájomných bytov na pozemkoch mesta. V minulosti zrealizovala dva bytové domy, ďalšie dva doviedla do štádia projektovej prípravy a následne svoju činnosť utlmila.