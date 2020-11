Bratislava 4. novembra (TASR) – Mesto Bratislava obstaráva územný generel zelene za odhadovaných 221.000 eur bez DPH. Cieľom je analýza, vytvorenie priestorového usporiadania a evidencie súčasných plôch zelene na základe kategórie, druhu či sadovníckej hodnoty. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verené obstarávanie.



Ráta sa tiež so spracovaním návrhu dlhodobej a strednodobej vízie koncepcie zelene vzhľadom na adaptáciu na zmenu klímy či ekologických, socioekonomických a historicko-spoločenských hodnôt Bratislavy. V dokumente sa majú tiež vyhodnotiť dosahy na kvalitu životného prostredia, mikroklimatické podmienky, zlepšenie biodiverzity, redukciu tepelných ostrovov, ekonomické prínosy, udržateľnosť a kvalitu života.



"Územný generel zelene bude slúžiť ako podklad na využitie princípov plánovania zelenej infraštruktúry," spresnil magistrát s tým, že sa bude hľadieť aj na propagáciu a integráciu biodiverzity a ekosystémových služieb, adaptácie na klimatické zmeny, zelenej ekonomiky či sociálnej kohézie. Generel bude spracovaný v členení mesto, okresy, mestské časti a lokality.



Záujemcovia sa môžu do súťaže zapojiť do 27. novembra. V ten istý deň sa majú aj otvárať obálky s ponukami.