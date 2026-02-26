< sekcia Regióny
Bratislava obstaráva zmeny územného plánu v lokalite Zimný prístav
Zmenu územného plánu si vyžiada avizovaná premena predmetného územia.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Hlavné mesto začína s obstarávaním zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta v lokalite Zimný prístav v Bratislave. Vyplýva to z informatívneho materiálu, ktorý bol predložený na štvrtkové rokovanie bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ). Zmenu územného plánu si vyžiada avizovaná premena predmetného územia.
„Začíname obstarávať zmeny a doplnky. Začíname ich obstarávať na základe podkladu, ktorým je vízia rozvoja alebo premeny Zimného prístavu,“ uviedol vedúci útvaru hlavného architekta Juraj Šujan.
Víziu vypracoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pre súčasného vlastníka, teda spoločnosť Verejné prístavy, ktorej jediným akcionárom je Ministerstvo dopravy SR. Štát totiž v uplynulých rokoch rozhodol o transformácii tohto územia. Nákladnú dopravu chce sústrediť do bazénu Pálenisko, ktorý je z východnej strany Prístavného mosta a Zimný prístav „uvoľní“ na iné aktivity.
Hlavné mesto a spoločnosť Verejné prístavy ako väčšinový vlastník územia nedávno informovali, že vyhlasujú medzinárodnú dvojkolovú urbanistickú súťaž na premenu predmetného územia. Jej výsledkom má byť po dopracovaní urbanistický návrh pre celú lokalitu - „masterplán“. Určiť má dlhodobý rámec pre vznik a rozvoj novej mestskej štvrte pri Dunaji a bude zároveň podkladom pre ďalšie, čiastkové architektonické súťaže.
„Tu je dôležité, že ide o urbanistickú súťaž. Jej výsledkom nebudú konkrétne budovy a ich architektúra, ale v podstate návrh urbanistický na riešenie štvrte, ktorý bude dopracovaný do masterplánu. To si vieme predstaviť niečo ako podrobnosť zonálnej dokumentácie, ktorá bude upravovať ďalší rozvoj územia,“ poznamenal Šujan.
Súťaži predchádzalo vypracovanie vízie premeny Zimného prístavu. Cieľom bolo overiť urbanistickú, technickú, ekonomickú aj environmentálnu uskutočniteľnosť transformácie územia brownfieldu vrátane riešenia protipovodňovej ochrany a zachovania pamiatok. Princípy vízie sú pretavené do súťažného zadania. Dokument má zároveň slúžiť aj ako podklad pri príprave zmien a doplnkov územného plánu mesta, pričom má ísť o strategickú štátnu investíciu.
Zimný prístav je historicky významné priemyselné územie Bratislavy s rozlohou približne 65 hektárov a s viacerými pamiatkami. V súčasnosti funguje ako nákladný prístav na Dunaji a ako uzavretý, verejnosti neprístupný areál.
Zámer transformácie Zimného prístavu, najstaršej časti nákladného prístavu v Bratislave, na novú mestskú štvrť priblížili ešte koncom roka 2024 minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a primátor Bratislavy Matúš Vallo.
„Začíname obstarávať zmeny a doplnky. Začíname ich obstarávať na základe podkladu, ktorým je vízia rozvoja alebo premeny Zimného prístavu,“ uviedol vedúci útvaru hlavného architekta Juraj Šujan.
Víziu vypracoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pre súčasného vlastníka, teda spoločnosť Verejné prístavy, ktorej jediným akcionárom je Ministerstvo dopravy SR. Štát totiž v uplynulých rokoch rozhodol o transformácii tohto územia. Nákladnú dopravu chce sústrediť do bazénu Pálenisko, ktorý je z východnej strany Prístavného mosta a Zimný prístav „uvoľní“ na iné aktivity.
Hlavné mesto a spoločnosť Verejné prístavy ako väčšinový vlastník územia nedávno informovali, že vyhlasujú medzinárodnú dvojkolovú urbanistickú súťaž na premenu predmetného územia. Jej výsledkom má byť po dopracovaní urbanistický návrh pre celú lokalitu - „masterplán“. Určiť má dlhodobý rámec pre vznik a rozvoj novej mestskej štvrte pri Dunaji a bude zároveň podkladom pre ďalšie, čiastkové architektonické súťaže.
„Tu je dôležité, že ide o urbanistickú súťaž. Jej výsledkom nebudú konkrétne budovy a ich architektúra, ale v podstate návrh urbanistický na riešenie štvrte, ktorý bude dopracovaný do masterplánu. To si vieme predstaviť niečo ako podrobnosť zonálnej dokumentácie, ktorá bude upravovať ďalší rozvoj územia,“ poznamenal Šujan.
Súťaži predchádzalo vypracovanie vízie premeny Zimného prístavu. Cieľom bolo overiť urbanistickú, technickú, ekonomickú aj environmentálnu uskutočniteľnosť transformácie územia brownfieldu vrátane riešenia protipovodňovej ochrany a zachovania pamiatok. Princípy vízie sú pretavené do súťažného zadania. Dokument má zároveň slúžiť aj ako podklad pri príprave zmien a doplnkov územného plánu mesta, pričom má ísť o strategickú štátnu investíciu.
Zimný prístav je historicky významné priemyselné územie Bratislavy s rozlohou približne 65 hektárov a s viacerými pamiatkami. V súčasnosti funguje ako nákladný prístav na Dunaji a ako uzavretý, verejnosti neprístupný areál.
Zámer transformácie Zimného prístavu, najstaršej časti nákladného prístavu v Bratislave, na novú mestskú štvrť priblížili ešte koncom roka 2024 minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a primátor Bratislavy Matúš Vallo.