Bratislava očakáva pre lockdown výpadky tržieb v mestských firmách

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke rozložené vianočné stánky na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 25. novembra 2021. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 25. novembra (TASR) - Mesto Bratislava očakáva pre aktuálny lockdown opäť výpadky tržieb v mestských organizáciách. Obmedzenie pohybu ovplyvní aj piatkové (26. 11.) otvorenie Bratislavských Vianoc. Pre TASR to uviedla hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.Najväčší dopad má mať aktuálna situácia na mestské organizácie ako Dopravný podnik Bratislava, ktorý pre zníženie mobility môže mať opätovné výpadky tržieb.podotkla Rajčanová. Rovnako aj Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku sa zužujú možnosti organizovania jednotlivých podujatí. Aj to sa podľa magistrátu odrazí na výpadkoch tržieb.Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta tiež očakáva výpadky tržieb z predaja lístkov, z plavárne Pasienky. Pre lockdown je zatvorená aj bratislavská zoologická záhrada. Aj tu počítajú s výpadkami tržieb napriek tomu, že zima nie je top sezóna.podotkla Rajčanová.Na chod bratislavského magistrátu nemajú mať aktuálne obmedzenia výrazný dopad, keďže tu fungovali v podobnom režime aj v minulosti a prispôsobili tomu chod úradu.spresnila hovorkyňa. Stretnutia budú pracovníci magistrátu organizovať v online priestore s cieľom prispieť k zlepšeniu situácie.Zlá pandemická situácia spôsobila, že aj tento rok sa nebudú konať vianočné trhy v centre Bratislavy. Hlavné mesto však na piatok chystá otvorenie Bratislavských Vianoc. Podujatie muselo prispôsobiť aktuálne platným nariadeniam.uviedla Rajčanová. Živého vysielania na sociálnej sieti sa majú zúčastniť okrem bratislavského primátora Matúša Valla aj viacerí hostia.Na Slovensku platí počas najbližších dvoch týždňov tzv. lockdown. Znamená to zatvorené reštaurácie, kaviarne, obchody (okrem tých základných ako potraviny, lekárne či drogérie), zákaz navštevovať športové podujatia či organizovať večierky.