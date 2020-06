Bratislava očarí pamiatkami aj pestrou prírodou v okolí

Bratislava, archívna snímka. Foto: Magistrát hlavného mesta Bratislava

Na archívnej snímke ľavá plavebná komora na Vodnom diele Gabčíkovo. Foto: TASR - Marko Erd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 24. júna (TASR) – V Bratislave na návštevníkov dýchnu dejiny, ale prekvapia aj prírodné zaujímavosti. Kedysi tu sídlili Kelti a stopy po sebe zanechali starí Rimania. Na území dnešných Rusoviec stála v 2. – 4. storočí rímska pevnosť Gerulata, neďaleko Dúbravky sa nachádzalo osídlenie Villa Rustica. Kto sa chce s rímskou tradíciou zoznámiť podrobnejšie, má možnosť navštíviť múzeum Petronell-Carnuntum v Rakúsku, ani nie 20 kilometrov od slovenskej metropoly. Carnuntum so 70.000 obyvateľmi bolo za čias Rimanov hlavným mestom hornej Panónie.Je ozajstnou dominantou Bratislavy. Jeho história sa datuje od praslovanských a neskôr veľkomoravských stavieb, najväčšie obdobie slávy zažil v časoch Márie Terézie. Ničivý požiar zachvátil hrad 28. mája 1811. Zrekonštruovanú podobu nesie od roku 1968.Najznámejšími pamätihodnosťami sú napríklad Dóm svätého Martina, Primaciálny palác, Michalská veža s vyhliadkou a prakticky celé historické centrum Bratislavy s neopakovateľnou atmosférou typickou pre tzv. bratislavské korzo. Na milovníkov múzeí čaká Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum či Dopravné múzeum, kam by mali zavítať rodiny s deťmi, pretože exponáty starých automobilov či lokomotív sú atraktívne pre všetky generácie. Rovnako pestrá je ponuka galérií od Slovenskej národnej galérie, cez pôsobivú Galériu mesta Bratislavy až po menšie výstavné plochy.K mestu patrí európsky veľtok. Prechádzka po nábreží – na bratislavskej i petržalskej strane – má svoje čaro vrátane Starého mosta, ktorý ostal otvorený len pre električky, chodcov a cyklistov. Dunajská hrádza po oboch stranách je priestorom pre cyklistov, korčuliarov aj peších turistov a dá sa ňou dostať von z mesta – na bratislavskej strane do lužných lesov (Rezervácia Ostrov Kopáč, Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy), na petržalskej strane do Rusoviec a Čunova alebo opačným smerom do Rakúska.: Za návštevu stojí vodné dielo Gabčíkovo, konkrétne zdrž v Čunove. Obrovská vodná plocha pripomína more a stala sa domovom vodného vtáctva, kultúrnym spestrením je galéria Danubiana. Na mieste, kde sa stretáva rakúska, maďarská a slovenská hranica, je pamätník pripomínajúci existenciu tzv. železnej opony.: Hrad Devín stojí pri sútoku Dunaja a Moravy. Pri Devínskej Novej Vsi sa nachádza prírodná rezervácia Sandberg, pozostatok z čias treťohorného mora. Nejde len o paleontologickú lokalitu – na mieste hniezdi napríklad vzácny včelárik zlatý a celý masív Devínskej Kobyly je neopakovateľným prírodným biotopom. Podobne aj lužné lesy pri ramenách Moravy. Na jej rakúskej strane sa nachádza obľúbený zámok Schlosshof a v Marcheggu najväčšia kolónia bocianov hniezdiacich na stromoch.: Kolorit mesta dotvára lesopark s vrchom Kamzík (440 metrov), na ktorom stojí známa televízna veža s vyhliadkou. Z Kamzíka do oblasti Železnej studničky vedie sedačková lanovka.Lesy pri Bratislave sú popretkávané chodníkmi vhodnými pre turistiku a cykloturistiku, atraktívny je hrad Pajštún (455 m. n. m.) v oblasti tzv. Borinského krasu plného skalných útvarov a jaskýň či obľúbené výletné miesto Biely Kríž na hrebeni Malých Karpát (500 m. n. m.) nad mestskou časťou Rača. Tá je známa vďaka vinárskej tradícii (pochádza odtiaľ Račianska frankovka).: K Bratislave patrí kúpanie na legendárnych Zlatých pieskoch alebo na niektorom z mestských kúpalísk. Asi 25 kilometrov od hlavného mesta sa nachádza Senec s populárnymi Slnečnými jazerami.