V Bratislave príde k viacerým zmenám v MHD

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – Milan Kapusta

Bratislava 13. decembra (TASR) - V Bratislave príde od nedele k viacerým zmenám v rámci MHD. Menia sa názvy niektorých zastávok, linka 208 sa vráti na pôvodnú trasu, cez vynovenú časť Mlynských nív budú opäť premávať aj ostatné pôvodné linky, zlepšia sa cestovné poriadky autobusov a na Americké námestie sa vrátia električky. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na svojom webe.Linku 208 vracia dopravca na pôvodnú trasu Mliekarenská - Prievozská – Svätoplukova – Záhradnícka – Kollárovo námestie - Hodžovo námestie a Šulekova. Interval bude cez pracovné dni 15 minút a cez víkendy každých 30 minút. Obnoví sa tým spojenie Trenčianskej ulice s centrom mesta. "" informuje DPB.Na Americké námestie sa vrátia električky. Linka 3 bude jazdiť svojou pôvodnou trasou, a to obojsmerne medzi zastávkami Račianske mýto a Špitálska. Pôjde priamo po Radlinského ulici a cez Americké námestie, pričom obslúži zastávky Americké námestie a Blumentál. Linka 9 už nebude obsluhovať zastávku na Vazovovej ulici.DPB deklaruje, že zlepší cestovné poriadky aj autobusov, a to na linkách 29, 50, 52, 56 a 70. Pre cestujúcich z regiónov do bratislavskej mestskej časti Vajnory a späť upravili nadväznosť medzi autobusom linky 52 a vlakmi linky S60 na trase Galanta - Senec - Bratislava. Obnovuje sa aj pôvodná trasa linky 57, ktorá bude premávať z depa Jurajov dvor na Žabí majer vrátane všetkých jej doterajších zastávok. Spoje linky budú nadväzovať na električky linky 4 na zastávke Jurajov dvor.V Bratislave budú od nedele viaceré zmeny v názvoch zastávok MHD. Nové pomenovania budú podľa DPB kratšie, jednoduchšie a zrozumiteľné aj turistom. Zlepšiť tak majú orientáciu. Dopravca sa vracia aj k historickým názvom a viaceré zo zastávok prídu o komerčné názvy po skončení sa doby nájmu. Napríklad zastávky s názvom Námestie SNP a Kamenné námestie sa majú zmeniť na Centrum, OD Slimák na Kukučínovu, Slnečnice na Žltú či Lafranconi na Lanfranconi (pôvodný neskomolený názov podľa priezviska inžiniera Enea Grazioso Lanfranconiho).