V Bratislave bude pre lockdown jazdiť MHD v prázdninovom režime

Bratislava 28. novembra (TASR) - V Bratislave bude pre aktuálny lockdown od pondelka (29. 11.) jazdiť mestská hromadná doprava v prázdninovom režime. Spoje jednotlivých liniek budú vypravené na základe cestovného poriadku platného pre pracovný deň-školské prázdniny. Školské spoje 2, 4, 5 a 14 však budú naďalej vypravované. Pre TASR to uviedol hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec.



"Zavedenie prázdninového režimu sme citlivo zvážili, no výpravu ovplyvňuje najmä klesajúci počet cestujúcich i stúpajúca pozitivita u vodičov. Podnik bude situáciu podrobne monitorovať a prispôsobovať tak štruktúru výpravy spojov na linkách," spresnil hovorca.



DPB deklaruje, že zdravie a bezpečnosť cestujúcich sú prioritou, preto pokračuje v intenzívnom čistení a dezinfekcii vozidiel MHD. "Tie sú čistené každý deň po návrate z prevádzky, predovšetkým dotykové plochy, držadlá, tyče, dopytové tlačidlá, označovače cestovných lístkov, podlahy, rámy všetkých okien a prieduchy klimatizácií," priblížil Chlebovec.



Každý dopravný prostriedok prechádza aj komplexným čistením, ktoré zahŕňa hĺbkové čistenie stropov i tepovanie sedadiel. Podnik tiež pristúpil opätovne k polymérovej dezinfekcii. Nad rámec toho má každý vodič MHD dezinfekčné prostriedky, a tak má možnosť vozidlo dezinfikovať aj priebežne počas dňa. DPB pripomína, že v zmysle platných nariadení musia mať cestujúci počas jazdy MHD prekryté dýchacie cesty respirátorom.



Hlavné mesto očakáva, že aktuálne obmedzenie mobility bude mať opäť dosah aj na bratislavské mestské firmy či organizácie. Týka sa to aj DPB, ktorý pre zníženie počtu cestujúcich môže mať opätovne výpadky tržieb. Už doteraz ich mal pre pandémiu niekoľkomiliónové.



Na Slovensku platí od štvrtka (25. 11.) počas najbližších dvoch týždňov tzv. lockdown. Znamená to zatvorené reštaurácie, kaviarne, obchody (okrem tých základných ako potraviny, lekárne či drogérie), zákaz navštevovať športové podujatia či organizovať večierky.