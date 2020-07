Od pondelka bude opäť spustená premávka električiek cez tunel

Bratislava 21. júla (TASR) – V Bratislave bude od pondelka (27. 7.) opäť spustená premávka električiek cez tunel pod Bratislavským hradom a po nábreží v úseku Námestie Ľ. Štúra – tunel – Kapucínska. Električkové linky 4 a 9 budú premávať po zmenených trasách na priebežnú konečnú zastávku Chatam Sófer. Na sociálnej sieti o tom informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB).



"Vozidlá budú medzi linkami 'prejazdovať', čo je systém, ktorý Bratislavčania už poznajú z minulých rokov. Zmena z linky 4 na linku 9 i naopak sa udeje pred zastávkou Chatam Sófer, na ktorú prídu už so zmeneným označením," upozorňuje dopravca. Linka MHD 4 po odchode zo zastávky Most SNP zmení číslo na linku 9 a bude pokračovať do Ružinova. Obdobne sa linka 9 po odchode zo zastávky Kapucínska zmení na linku 4 a bude pokračovať na Železničnú stanicu (ŽST) Nové Mesto či Zlaté piesky (každý druhý spoj).



Linka 4 bude premávať od pondelka obojsmerne zo smeru Zlaté piesky/ŽST Nové Mesto cez Trnavské mýto – Krížnu – Špitálsku - Kamenné námestie – Jesenského – Námestie Ľ. Štúra/Šafárikovo námestie – Most SNP – Chatam Sófer, pričom zo zastávky Chatam Sófer pokračuje cez tunel ako linka 9 do Ružinova.



Linka 9 bude obojsmerne premávať z Ružinova, Astronomickej cez Trnavské mýto – Blumentál – Obchodnú – Kapucínsku – Chatam Sófer, pričom zo zastávky Chatam Sófer pokračuje po nábreží a Šafárikovom námestí ako linka 4 na Zlaté piesky/ŽST Nové Mesto. Od pondelka príde tiež k posilneniu intervalu liniek 1, 4 a 9 počas prázdninových pracovných dní na päť minút. "Odporúčaný prestup medzi električkovými linkami 4 a 9 a autobusovými linkami vrátane liniek X5 a X33 je na zastávke Chatam Sófer," poznamenal DPB.



Električky prestali jazdiť cez tunel pre spustenie prác na tretej etape modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Od začiatku mája sa obnovuje najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu. Električky preto nepremávajú do mestských častí Karlova Ves a Dúbravka. Rekonštrukcia trate má byť dokončená v septembri.