Od pondelka obnovia premávku električiek do Karlovej Vsi a Dúbravky

Bratislava 20. októbra (TASR) – Do Karlovej Vsi a Dúbravky budú od pondelka 26. októbra opäť premávať električky. Dopravný podnik Bratislava (DPB) obnovuje ich premávku v úseku Chatam Sófer – Pri kríži. Sľubuje tiež častejšie frekvencie spojov a zvýšenie prepravnej kapacity.



"Linka 4 bude predĺžená od tunela do Dúbravky, linka 9 bude jazdiť na Kútiky. Interval oboch liniek budú štyri minúty v rannej špičke, päť minút v ostatných obdobiach dňa, sedem až osem minút cez víkend," spresnila informácie DPB hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. "Pre Karlovu Ves to znamená príchod električky každé dve minúty a zvýšenie kapacity oproti stavu pred začatím modernizácie električkovej trate, všetky električky na linkách 4 a 9 budú v pracovných dňoch veľkokapacitné," dodala. V čase mimo dopravnej špičky a počas víkendov by mal byť počet spojov oproti stavu pred modernizáciou Dúbravsko-karloveskej radiály dvojnásobný.



Rajčanová upozornila tiež na to, že Dúbravka bude profitovať aj z pravidelnejšieho intervalu električiek. "Z Dúbravky pôjde električka každé štyri minúty v rannej špičke, respektíve každých päť minút v čase medzi špičkami počas pracovných dní," uviedla. "Linku 5 nahradí dvakrát častejšie jazdiaca linka 4, ktorou je možné dostať sa do dôležitého uzla Trnavské mýto a taktiež prestúpiť na linku 3 do Rače na zastávke Mariánska," doplnila Rajčanová. Spojenie Dúbravky s uzlom Kapucínska - Zochova je možné naďalej linkami 83 a 84 bez prestupu, v platnosti ostáva aj zavedený častejší interval cez víkendy.



Doprava na Dlhé diely bude zabezpečená z nového integrovaného prestupného uzla Riviéra. Linka 133 premávať nebude, namiesto toho bude v rannej špičke posilnená linka 33, ktorá pôjde každé štyri minúty.



Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Modernizáciu zaplatia z európskych peňazí. Okrem kompletnej výmeny koľají a trakčného vedenia majú pribudnúť bezbariérové zástavky, mobiliár či elektronické tabule, zásadnou zmenou je tiež vybudovanie dvoch prestupných uzlov Molecova a Damborského. Novinkou má byť aj zelený povrch trate.