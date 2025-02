Odborníci žiadajú pozastaviť zmeny územného plánu pre Lido v Petržalke

Bratislava 7. februára (TASR) - Odborníci a aktivisti žiadajú hlavné mesto, aby pozastavilo schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu týkajúce sa lokality Lido v bratislavskej Petržalke. Upozorňujú, že Bratislava môže prísť o desiatky miliónov eur, pričom hrozí riziko nenávratnej straty verejných hodnôt. Požadujú zároveň zorganizovanie okrúhleho stola. Konštatujú to v stanovisku k materiálu, ktorý má mestské zastupiteľstvo schvaľovať 20. februára.



"Predstavte si, že vlastníte tisíce metrov štvorcových pozemkov na jednom z najlukratívnejších území mesta. Zastupiteľstvo odhlasuje zmenu, ktorá umožní zvýšiť intenzitu zástavby o 30 percent. Mesto si tento nárast hodnoty pozemku nevšíma a daruje ho len tak, bez vyčíslenia," približuje iniciatíva s tým, že pre súkromného vlastníka to môže byť dobrá správa, pre hlavné mesto premárnená príležitosť a zásadné zlyhanie.



Iniciatíva poukazuje na to, že hlavné mesto vlastní na Lide približne tretinu pozemkov a bez toho, aby k nim investor získal vlastnícky vzťah, nebude môcť stavať. Mesto sa však rozhodlo, že tieto pozemky s investormi bezodplatne zamení. Tí budú vlastniť stavebné pozemky generujúce zisky, hlavnému mestu zostávajú najmä pozemky pod verejnou infraštruktúrou, ktoré vyžadujú údržbu. Po zmene územného plánu zároveň stúpne hodnota stavebných pozemkov rádovo o desiatky miliónov eur.



Iniciatíva nekritizuje len nevýhodnú zámenu pozemkov, ale aj nedostatočne dohodnuté protihodnoty v podobe nájomných bytov. Hlavné mesto má totiž vďaka kompenzáciám získať "iba" 98 nájomných bytov, čo sú dve percentá z celkového plánovaného počtu vyše 5000 bytov. "Tento doslova nepatrný počet nemožno považovať za systémové riešenie krízy bývania, ktorej Bratislava ako metropola so štvrtým najnedostupnejším bývaním v EÚ, aktuálne čelí," podotýka iniciatíva.



Apeluje preto na odloženie schvaľovania dokumentu, kým nebudú zodpovedané viaceré otvorené otázky. Požaduje vyčíslenie hodnoty pozemkov a dohodnutie primeraných kompetencií, ale taktiež efektívnu komunikáciu s verejnosťou, teda otvorený a úprimný dialóg zo strany magistrátu, nielen formálne prerokovania, v ktorých sú pripomienky verejnosti zamietnuté alebo ignorované. Je tiež presvedčená o nedostatočnej ochrane prírody, ktorá sa na území Lida nachádza.