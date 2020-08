Bratislava odmieta chemický postrek proti komárom, častiam nebráni

Bratislava 20. augusta (TASR) – Mesto Bratislava naďalej odmieta použiť v boji proti premnoženému výskytu komárov chemický postrek. Poukazuje na to, že účinky v ňom obsiahnutých látok majú vážne škodlivé dosahy na zdravie ľudí a okrem premnožených komárov hubia aj iné druhy živočíchov. Magistrát tvrdí, že on sa rozhodol ísť cestou biologického postreku. Ak však jednotlivé bratislavské mestské časti zvolia chemický postrek, nebude im v tom brániť.



"Ak aj úrady kalamitný stav vyhlásia a chemický postrek povolia, nebude možné ho aplikovať v mnohých chránených územiach, kde sa väčšina liahnísk komárov práve nachádza a bude sa aplikovať prevažne v intravilánoch, kde sú tieto zdraviu škodlivé látky v priamom kontakte s obyvateľmi," informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Aktuálna vlna komárov má podľa magistrátu životnosť približne tri týždne a samospráva priznáva, že tie svojim preferovaným spôsobom - biologicky už nevie vyhubiť. Deklaruje však, že ako doteraz, naďalej monitoruje liahniská a bude aplikovať biologický postrek, keď sa vyskytnú ďalšie aktívne liahniská. "Biologický postrek už teraz pomohol k tomu, že komárov nie je ešte výrazne viac," tvrdí Rajčanová.



Chemický postrek v chránených oblastiach – v Lužných lesoch, Malých Karpatoch či na Devínskej kobyle, ktoré sú okrem záplavových území zároveň hlavnými liahniskami, je pre hlavné mesto neakceptovateľný a v prípade lokalít s najvyšším stupňom ochrany ho zákon ani neumožňuje. Mesto preto pristúpilo k biologickému postreku prostriedkom BTI, ktorý je podľa bratislavskej samosprávy šetrný k zdraviu ľudí aj k životnému prostrediu a aplikujú ho aj v Rakúsku. "Rozdiel medzi chemickým a biologickým postrekom je ten, že chemický ničí komárov a ten biologický ničí ich larvy skôr, ako sa z nich komáre vyvinú. Aby bol biologický postrek účinný, je potrebné systematicky monitorovať liahniská," poznamenala hovorkyňa. Za posledný mesiac mesto vykonalo 83 monitoringov rizikových lokalít. V posledných týždňoch zachytili aktívne liahniska a vykonali 18 zásahov s BTI v rôznych bratislavských mestských častiach.



V záplavových územiach sa podľa mesta nachádzajú aj ťažko dostupné plochy, kde by sa BTI mohlo aplikovať efektívnejšie z lietadla, tak ako v Rakúsku. "Slovenská legislatíva leteckú aplikáciu BTI zatiaľ neumožňuje, mesto pracuje na tom, aby to čo najskôr možné bolo," uviedla Rajčanová. Zároveň tvrdí, že aktuálne neexistuje efektívny spôsob, ako BTI aplikovať v rozsiahlych lesných porastoch, kde sa komáre liahnu napríklad v drobných nádržkách vody priamo v korunách stromov. V posledných týždňoch sa totiž podľa mesta opakovala situácia z júla, keď prívalové zrážky spojené s vysokými teplotami vytvorili ideálne podmienky pre komáre v lesoch.



Starosta bratislavskej Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír označil aktuálnu situáciu s výskytom komárov na území tejto bratislavskej mestskej časti a v jej okolí za mimoriadnu. Pre komáre podľa neho dochádza k značnému zníženiu komfortu života obyvateľov. Po porade s odborníkmi zvažuje devínskonovoveská samospráva obmedzený lokálny postrek. Spustila však anketu, kde sa ľudí pýta, či sú za chemický postrek. Na chemický postrek, ktorý má zmierniť inváziu komárov, sa chystajú aj mesto Stupava či bratislavská mestská časť Záhorská Bystrica.