Bratislava odpovedala na otázky o karloveskej radiále

Projekt dlhoočakávanej modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály sa začne 22. júna a potrvá do septembra 2020.

Bratislava 13. júna (TASR) - Všetky otázky a podnety, ktoré sa budú týkať rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej radiály, bude verejnosť môcť adresovať hlavnému mestu prostredníctvom mailovej adresy zvladnemeto@bratislava.sk. Bratislavský primátor Matúš Vallo to uviedol na stredajšej verejnej prezentácii dlhoočakávanej rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej radiály.



Pred približne 200-členným plénom návštevníkov Karloveského centra kultúry predstavili detaily projektu zástupcovia hlavného mesta a Dopravného podniku Bratislava (DPB). Prezentácia sa týkala technického riešenia stavby, jej etapizácie i zabezpečenia náhradnej dopravy, vrátane zmien v trasách a intervaloch električkovej dopravy v meste.



Po prezentácii mala verejnosť možnosť klásť otázky. Týkali sa plánu organizácie výstavby, technických riešení niektorých križovatiek počas výstavby, integrovaných zastávok, ktoré majú vzniknúť na Molecovej a Damborského ulici či rekonštrukcie podchodov. Jedna z diskutujúcich sa pýtala i na možnosť zachovať aj počas prázdnin linku č. 133, ktorá v rannej špičke spája Dlhé diely s centrom mesta. "Žiaľ, keďže potrebujeme doplniť autobusové linky pre zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy, z kapacitných dôvodov už nebudeme mať možnosť zachovať aj linku 133 počas prázdnin,“ vysvetlil predseda predstavenstva DPB Michal Dekánek. Pri ďalšej otázke, ktorá sa týkala dosiahnutia zníženej hlučnosti električkovej trate po rekonštrukcii, Dekánek poukázal na to, že hlučnosť pomôže znížiť zazelenanie úsekov medzi zastávkami. "Vegetačný kryt, zelený koberec nevytvorí tráva, ale na vlahu menej náročná rastlina s názvom rozchodník,“ dodal.



Prítomní sa pýtali aj na to, či modernizácia trate nebude viesť k zdražovaniu cestovného. Vallo uistil, že o zvýšení cien mesto neuvažuje. "Práve, naopak, našou ambíciou je opačná tendencia, zabezpečiť cestovanie kvalitnejšou dopravou, ktoré bude stáť menej,“ povedal.



Projekt dlhoočakávanej modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály sa začne 22. júna a potrvá do septembra 2020. Rekonštrukcia sa bude týkať úseku električkovej trate od tunela pod Bratislavským hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke. Rekonštrukciu zrealizujú na etapy. V prvej fáze rekonštrukcie od 22. júna do konca septembra dôjde k výluke električiek od Molecovej ulice až po konečnú v Dúbravke. Výluka bude riešená náhradnou autobusovou dopravou (linka X5) a posilnením liniek 29, 83 a 84. Dopravné obmedzenia počas modernizácie radiály sa dotknú aj individuálnej automobilovej dopravy. Všetka cestná doprava cez Karlovu Ves v smere z Dúbravky bude vedená v dvoch pruhoch a doprava do Dúbravky pôjde len jedným vyhradeným pruhom.