Bratislava odprezentuje návrhy zmien územného plánu pre Nové Lido

Bratislava 7. augusta (TASR) - Mesto Bratislava pripravuje na utorok (8. 8.) verejnú prezentáciu zmien a doplnkov 10 územného plánu hlavného mesta (ÚPN). Balík navrhovaných zmien je zameraný na zónu celomestského centra na území Petržalky, verejnosti je táto zóna známa pod názvom Nové Lido. Ide o územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



"Cieľom je informovať verejnosť o dôvodoch obstarania, obsahu, ako aj o samotnom procese zmien a doplnkov vrátane pripomienkovania," vysvetľuje bratislavský magistrát.



Obstaranie tohto balíka zmien a doplnkov vyplýva z potreby zmeny funkčného využitia a priestorového usporiadania zohľadňujúceho aktuálne požiadavky a urbanistickú koncepciu. Snahou je vytvoriť kompaktnú, polyfunkčnú časť centra mesta, ktorá dotvorí celkový obraz hlavného mesta na oboch brehoch Dunaja, spolu s prepojením protiľahlých nábreží Dunaja. Ale tiež reorganizácia a rozšírenie verejných priestorov o nábrežnú promenádu a pešiu lávku cez Dunaj, využitie inundačného územia ako športovo-rekreačnej zóny v prírodnom prostredí či zavedenie električkovej trasy do pravobrežnej časti centra mesta.



Kompletná dokumentácia je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke hlavného mesta. Jej verejná prezentácia bude v utorok v mezaníne Primaciálneho paláca, v čase od 15.00 do 18.00 h. Pripomienky môže verejnosť posielať do 15. septembra (vrátane). Urobiť tak môže poštou alebo elektronicky. "Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať," upozorňuje magistrát.