V Bratislave ukončili odstávku spaľovne odpadu

Zmesový komunálny odpad bol počas odstávky odvážaný na skládky odpadov do Zohora a Senca, pričom spolu bolo na obe skládky odvezených okolo 5000 ton odpadu.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Technologická odstávka spaľovne odpadu v Bratislave je po niekoľkých týždňoch ukončená. Trvala od 14. septembra do 8. októbra. Počas nej sa zrealizovali viaceré opravy, napríklad zásobníka odpadu a škvary, parnej turbíny, generátora.



Realizovala sa aj revízia i oprava roštov a ventilátorov oboch kotlov, servis čerpadiel či ďalšie práce. Pre TASR to uviedla hovorkyňa bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Beáta Humeniková.



Firma tak od začiatku tohto týždňa zmesový komunálny odpad z Bratislavy opäť odváža na energetické zhodnotenie, teda na spálenie do spaľovne odpadu. "Naďalej však ešte platí, že spaľovňa odpadu zatiaľ neprijíma odpad od externých zákazníkov, a to do 22. októbra," podotkla hovorkyňa.



Zmesový komunálny odpad bol počas odstávky odvážaný na skládky odpadov do Zohora a Senca, pričom spolu bolo na obe skládky odvezených okolo 5000 ton odpadu. Celkové náklady na uloženie odpadu na skládky sa pohybujú vo výške 200.000 eur bez DPH.



Technologické odstávky bratislavskej spaľovne odpadu sú realizované pravidelne jeden- až dvakrát ročne a počas nich sa vykonávajú dôležité revízie a opravy. Ich cieľom je zabezpečiť ďalšiu prevádzkyschopnosť technologických častí spaľovne a bezproblémové energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z hlavného mesta.