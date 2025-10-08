< sekcia Regióny
Bratislava odstránila všetky stromy napadnuté nebezpečnou hubou
Vedci o náleze huby, ktorá likviduje javory, informovali koncom minulého týždňa.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Hlavné mesto Bratislava odstránilo všetky stromy, ktoré boli napadnuté drevokaznou hubou Cryptostroma corticale. Jej výskyt potvrdil minulý týždeň monitoring Ústavu ekológie lesa (ÚEL) Slovenskej akadémie vied (SAV) na Námestí slobody a v Sade Janka Kráľa v Bratislave. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Odstránili sa všetky stromy s identifikovanou hubou. Hlavné mesto objednalo posúdenie všetkých potenciálne napadnutých stromov, aby úplne minimalizovalo riziko pre zdravie obyvateľov Bratislavy, a všetky identifikované dreviny boli bezprostredne odstránené,“ priblížil Bubla.
Vysvetlil, že napadnuté stromy nezvyčajnou drevokaznou hubou zaevidovalo mesto počas terénnej prehliadky. Na presnú identifikáciu oslovili expertov z ÚEL, ktorí vykonali odobratie vzorky a následne identifikovali výskyt huby Cryptostroma corticale v Sade Janka Kráľa a neskôr rovnakým spôsobom aj na Námestí slobody. „Súčasťou posudku bola aj informácia o možných rizikách a boli navrhnuté opatrenia na ich zníženie. Na základe týchto posudkov a aj komunikácie s vedcami zo SAV hlavné mesto bezprostredne tieto opatrenia vykonalo,“ dodal.
Bubla objasnil, že obyvatelia boli informovaní hneď pri bezprostrednom odstraňovaní drevín priamo na mieste informačnými tabuľami. „Odstraňovanie drevín bolo zadané v zmysle informácií od SAV odbornej firme. Odstránený infekčný materiál (časti kmeňa so strómami huby) bol bezpečne odvezený a čo najskôr zlikvidovaný (spálený). Lokality, na ktorých je potenciálne možný výskyt tejto huby, sú pravidelne kontrolované a pri podozrení na prítomnosť hlavné mesto kontaktuje SAV na potvrdenie,“ spresnil.
Vedci o náleze huby, ktorá likviduje javory, informovali koncom minulého týždňa. Priblížili, že huba je pre strom smrteľne nebezpečná. U ľudí sa nebezpečenstvo viaže predovšetkým na inhaláciu spór, nie na kontakt s drevom. Ohrození sú jednotlivci, ktorí intenzívne pracujú s drevom produkujúcim spóry, a aj tí, ktorí majú oslabenú imunitu. Ubezpečili, že bežní návštevníci parkov a miest sa nemusia obávať, pretože prechádzka okolo infikovaného stromu riziko nepredstavuje.
„Odstránili sa všetky stromy s identifikovanou hubou. Hlavné mesto objednalo posúdenie všetkých potenciálne napadnutých stromov, aby úplne minimalizovalo riziko pre zdravie obyvateľov Bratislavy, a všetky identifikované dreviny boli bezprostredne odstránené,“ priblížil Bubla.
Vysvetlil, že napadnuté stromy nezvyčajnou drevokaznou hubou zaevidovalo mesto počas terénnej prehliadky. Na presnú identifikáciu oslovili expertov z ÚEL, ktorí vykonali odobratie vzorky a následne identifikovali výskyt huby Cryptostroma corticale v Sade Janka Kráľa a neskôr rovnakým spôsobom aj na Námestí slobody. „Súčasťou posudku bola aj informácia o možných rizikách a boli navrhnuté opatrenia na ich zníženie. Na základe týchto posudkov a aj komunikácie s vedcami zo SAV hlavné mesto bezprostredne tieto opatrenia vykonalo,“ dodal.
Bubla objasnil, že obyvatelia boli informovaní hneď pri bezprostrednom odstraňovaní drevín priamo na mieste informačnými tabuľami. „Odstraňovanie drevín bolo zadané v zmysle informácií od SAV odbornej firme. Odstránený infekčný materiál (časti kmeňa so strómami huby) bol bezpečne odvezený a čo najskôr zlikvidovaný (spálený). Lokality, na ktorých je potenciálne možný výskyt tejto huby, sú pravidelne kontrolované a pri podozrení na prítomnosť hlavné mesto kontaktuje SAV na potvrdenie,“ spresnil.
Vedci o náleze huby, ktorá likviduje javory, informovali koncom minulého týždňa. Priblížili, že huba je pre strom smrteľne nebezpečná. U ľudí sa nebezpečenstvo viaže predovšetkým na inhaláciu spór, nie na kontakt s drevom. Ohrození sú jednotlivci, ktorí intenzívne pracujú s drevom produkujúcim spóry, a aj tí, ktorí majú oslabenú imunitu. Ubezpečili, že bežní návštevníci parkov a miest sa nemusia obávať, pretože prechádzka okolo infikovaného stromu riziko nepredstavuje.