Bratislava odstraňuje čiernu stavbu pri jednom z jazier v Čunove

Bratislava 23. júna (TASR) - Hlavné mesto sa pustilo do búrania čiernej stavby, nelegálnej rybárskej chatky, pri jednom z jazier v bratislavskom Čunove. Vytvoriť tam plánuje oddychovú zónu s amfiteátrovým sedením a novými drevinami, kde bude možné pozorovať chránené vtáčie druhy. Informuje o tom na sociálnej sieti. Lokalita je súčasťou lovného teritória sokola červenonohého.



"Čierna stavba narúšala nielen vizuálnu stránku, ale najmä biotopy viacerých chránených druhov vtákov. Medzi nich patria aj sokol kobcovitý (červenonohý) či včelárik zlatý, ktoré vďaka svojmu unikátnemu sfarbeniu pripomínajú exotické papagáje," približuje bratislavský magistrát.



Pre sokola kobcovitého je aj okolie jazera prirodzeným lovným revírom. Hniezdi totiž už len v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia v búdkach na stromoch, a preto je pre neho okolie jazera v dostupnosti jeho hniezdiska. Včeláriky hniezdia vo vyhĺbených dierach, ktoré si robia v kolmých stenách v pieskovňach alebo materiálových jamách. "Takýchto biotopov na Slovensku už však nie je veľa. Po odstránení čiernej stavby a vyčistení okolia by sa včeláriky do kolmých stien jazera mali onedlho vrátiť," predpokladá hlavné mesto.



Aktivita je súčasťou slovensko-maďarského projektu LIFE Steppe on border. Na projekte spolupracuje hlavné mesto s občianskym združením (OZ) Ochrana dravcov na Slovensku, OZ SOS/BirdLife Slovensko a Štátnou ochranou prírody SR. Projekt je financovaný z európskych zdrojov a z financií Ministerstva životného prostredia SR.