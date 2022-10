Bratislava odsúdila streľbu, tvrdí, že musí byť mestom tolerancie

Polícia vypátrala páchateľa bratislavského útoku, našli ho mŕtveho PREČÍTAJTE SI AJ:

Bratislava 13. októbra (TASR) - Mesto Bratislava odsudzuje streľbu na Zámockej a tiež všetky činy založené na nenávisti, a to k inej sexuálnej orientácii, rodovej identite, farbe pleti či k odlišnosti. Uviedla to samospráva na sociálnej sieti s tým, že Bratislava musí byť mestom tolerancie, vzájomného prijatia a rešpektu.vyzvalo hlavné mesto. Nenávisť sa podľa magistrátu začína pri slovách, no ak má priestor rásť, ľahko sa mení na agresívne správanie a útoky vo fyzickom priestore.vyhlásilo mesto. Rodinám a blízkym obetí vyjadrilo úprimnú sústrasť.Bratislavský samosprávny kraj vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vraždy na Zámockej ulici.vyhlásil kraj na sociálnej sieti.V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo v stredu (12. 10.) večer pred podnikom, ktorý navštevuje LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho po intenzívnom hľadaní našla ráno mŕtveho. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic uviedol, že pravdepodobným motívom streľby bola nenávisť k osobám inej rasy či inej sexuálnej orientácie.