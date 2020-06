Odťahovanie zle parkujúcich áut je pre Staré Mesto stále problémom

Bratislava 27. júna (TASR) – Odťahovanie zle parkujúcich vozidiel z komunikácií III. a IV. triedy, ktoré sú v správe bratislavského Starého Mesta, je dlhodobým problémom. Mestskej časti spôsobuje ťažkosti predovšetkým nedostatok vhodných lokalít, kde by mohli byť takéto autá odtiahnuté, a taktiež ich finančne nákladný prenájom. Miestny úrad v spolupráci s Technickými službami Starého Mesta (TSSM), ktoré majú odťahovanie zabezpečovať, preto prišiel s inovatívnym nápadom.



"Zle parkujúce auto by bolo odtiahnuté na najbližšie voľné verejné, teda nie rezidenčné, miesto. Mestská polícia by následne na vozidlo namontovala zabezpečovacie zariadenie a po zaplatení pokuty by bol majiteľ informovaný, kde jeho auto stojí," približuje starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Mestská časť však zdôrazňuje, že v tejto chvíli ide len o návrh, ktorý bol zatiaľ predostretý iba na stretnutí s poslancami. "Poslanci ho prijali so záujmom a vyjadrili snahu preveriť jeho realizovateľnosť," poznamenáva mestská časť na webovej stránke. Okrem preskúmania všetkých podmienok na realizáciu ho bude potrebné prekonzultovať s príslušnými komisiami miestneho zastupiteľstva a všetkými zúčastnenými stranami celého procesu.



Súčasťou "staromestského odťahového systému" by mohla byť aj aplikácia, prostredníctvom ktorej by priestupca mohol zaplatiť pokutu online a zistiť miesto, kde jeho vozidlo stojí. Bližšie informácie zatiaľ samospráva poskytnúť nechce. "V súčasnosti prebiehajú na tému odťahovania nesprávne parkujúcich áut v bratislavských mestských častiach rokovania s hlavným mestom SR Bratislava. Po ich skončení budeme o výsledku informovať," uviedol pre TASR hovorca mestskej časti Matej Števove.