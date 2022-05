Okolie Zochovej ulice v Bratislave chcú zrevitalizovať

Bratislava 16. mája (TASR) - Okolie Zochovej ulice v centre Bratislavy plánujú zrevitalizovať. Okrem komplexnej obnovy povrchov chodníkov, zastávok mestskej hromadnej dopravy, podchodu či priľahlých verejných priestorov, má dôjsť aj k sprehľadneniu a zlepšeniu bezbariérovosti chodníkov pre peších a cyklistov. TASR o tom informovala Annamária Ondrejková z mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).



Pre lokalitu od Zámockej ulice po Župné námestie, ktoré pretína dvojprúdová Staromestská ulica, už vypracovali architektonickú štúdiu, ktorá navrhuje zmeny. Do konca roka sa bude vypracovávať prvá časť projektovej dokumentácie, od ktorej sa následne určí ďalší harmonogram prác.



"Prepojená, prehľadná a udržateľná. To sú tri hlavné kritériá, ktoré má budúca lokalita v okolí Zochovej ulice spĺňať," uviedli z MIB. Riešené územie siaha od mimoúrovňového križovania ulíc Zámockej a Kapucínskej so Staromestskou na juhu. Až po budovu Najvyššieho súdu SR, Župné námestie a vyústenie Kozej ulice.



Prioritou vo verejnom priestore má byť po novom chodec. Zásadnou úpravou je odstránenie existujúceho schodiska a nahradenie priľahlých oporných múrov popri historickej budove Vysokej školy múzických umení (VŠMU). "Bariérový úsek nahrádzame pohodlným širokým chodníkom s novým stromoradím. Trasa od zastávky Zochova bude tak plynulá a súvislá a na jednej výškovej úrovni s ulicou až po premostenie s električkami či Židovskú ulicu," vysvetlil riaditeľ sekcie tvorby mestských priestorov z MIB Marcel Dzurilla.



Inštitút spoločne s architektmi navrhli revitalizáciu komplexného územia rozdeliť do viacerých etáp. Prioritne sa má zrenovovať zastávka mestskej hromadnej dopravy na strane od VŠMU. Obnovou má prejsť aj podchod, do ktorého má po novom lepšie prúdiť denné svetlo. "Namiesto troch vstupov do podchodu budú dva, pretože najbližší vstup od hotela sa zruší v prospech nových verejných toaliet, ktoré sa budú nachádzať v podchode," spresnili z MIB.



Aby bol podchod prístupný aj ľuďom so zdravotným postihnutím, pribudnú dva výťahy a na celom území sa odstránia bariéry, ktoré sťažujú pohyb. Pribudne tiež viac zelene. Vzniknúť má reprezentatívny verejný priestor pred Najvyšším súdom SR a obnoviť sa má aj celá priľahlá ulica, ktorá prepája Župné námestie.



V záverečnej etape pribudnú pobytové schody na mieste, kde sa v súčasnosti nachádzajú chátrajúce verejné toalety pod Kapucínskou ulicou. Zrenovuje sa aj zastávka mestskej hromadnej dopravy vedľa kláštora Kapucínov, kde dôjde aj k úprave plota. Pribudne tiež nové stromoradie. V celej zóne pribudne nový mobiliár.