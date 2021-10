Na treťom bazáre v Bratislave predali takmer 11 ton predmetov

Bratislava 15. októbra (TASR) - Na ďalší, v poradí tretí Mestský bazár v hlavnom meste prišlo počas druhého októbrového víkendu viac ako 1500 návštevníkov. "Za nákup vyzbieraných vecí, ktoré tvorili spolu 10,8 tony, prispeli celkovo sumou 11.366 eur," informuje bratislavský komunálny podnik Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



V priebehu septembra prinieslo do ponuky Mestského bazáru 628 ľudí takmer 13,5 tony použiteľných a funkčných vecí. "Návštevníci si z nich vybrali a odniesli 7675 premetov," informovala Linda Golejová Z OLO. Vyzbieraná suma je spolu s financiami z júnového bazára 2021 a októbrového bazára 2020 alokovaná na transparentnom účte. Na všetkých troch bazároch sa spolu vyzbieralo 23.183,63 eura.



Odovzdané veci, ktoré si nenašli nového majiteľa, ponúkli bezplatne neziskovým a charitatívnym organizáciám. Zvyšné veci budú presunuté na ďalší bazár. Mal by sa uskutočniť ešte v tomto roku ako predvianočné podujatie.



Hlavným cieľom Mestského bazára je podpora znižovania množstva odpadu a šetrenie prírodných zdrojov. Získané financie chce hlavné mesto použiť na vybudovanie stabilného reuse centra (centra pro opätovné použitie), ktoré by okrem organizácií mestských bazárov malo poskytovať edukačné aktivity či prevádzku zdieľanej dielne na opravu použitých predmetov.