Bratislavské OLO bude počas Veľkej noci odvážať odpad so zmenami

Bratislava 6. apríla (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov zabezpečovať odvoz odpadu v upravenom režime. Bez zmeny, teda podľa harmonogramu, bude zabezpečený odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného, záhradného či kuchynského odpadu na Veľký piatok (15. 4.) a v sobotu 16. apríla. TASR o tom informovala Zuzana Balková z OLO.



OLO zároveň pripomína, že na Veľkonočný pondelok (18. 4.) sa odvoz nevykonáva, pripravený je však náhradný termín medzi 19. a 23. aprílom. Presný harmonogram je zverejnený na webe mestskej spoločnosti. Odvoz sa nevykoná ani v nedeľu, v tomto prípade 17. apríla.



S upravenými hodinami počas veľkonočných sviatkov treba počítať aj pri ďalších službách OLO. Zmena sa týka napríklad zberného dvora na Starej Ivanskej ceste. Ten bude na Veľký piatok a Veľkonočný pondelok zatvorený, počas veľkonočných sviatkov bude otvorený len v sobotu. V rovnaké dni bude zatvorený aj zberný dvor Rača na ulici Pri Šajbách, ktorý je určený pre obyvateľov mestských častí Rača, Vajnory a Nové Mesto.



Zariadenie na energetické využívanie odpadu (ZEVO) bude počas sviatkov otvorené len na Veľký piatok od 6.00 do 13.30, v sobotu do 11.30 h. Zákaznícke centrum bude počas sviatkov dostupné len vo Veľký piatok od 7.00 do 12.00 h. Zákaznícke centrum je možné kontaktovať telefonicky (02/50 110 111) alebo prostredníctvom e-mailovej adresy zakazka@olo.sk.