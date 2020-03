OLO eviduje v Bratislave od začiatku marca 25-percentný nárast odpadu

Bratislava 21. marca (TASR) - Mestská bratislavská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) eviduje v hlavnom meste od 5. marca 25-percentný nárast odpadu. To spôsobuje, že zberné nádoby sú preplnené a ľudia mnohokrát odpad ukladajú mimo nich. Ukladanie odpadu voľne na stojisku následne znemožňuje odvoz odpadu. TASR o tom informovala asistentka predstavenstva OLO Linda Golejová.



"Rozumieme, že neplánovaný voľný čas v tomto období mnohí občania využívajú na jarné upratovanie spojené s likvidáciou nepotrebných vecí z domácností a záhrad. Prosíme však spoluobčanov, aby vkladali do kontajnerov iba komunálny odpad nevyhnutný k likvidácii," vyzýva OLO.



Odpad, ktorý sa ľudia rozhodli odstrániť počas jarného upratovania z domácností, pivníc, balkónov či záhrad, žiada mestská firma priniesť na zberný dvor OLO po odvolaní súčasných mimoriadnych opatrení pre nový koronavírus. Magistrát hlavného mesta informuje, že Bratislavčania môžu na likvidáciu odpadu využiť v súčasnosti aj zberné dvory bratislavských mestských častí.



Každé ráno vyjde do ulíc Bratislavy 63 zberných vozidiel OLO so 175 pracovníkmi. "Naši zamestnanci sa tak deň čo deň nachádzajú v prvej línii s ľuďmi, ktorých práca nesmie byť v súčasnosti prerušená," zdôrazňuje OLO. Firma minulý týždeň vydala mimoriadne opatrenia v súvislosti so situáciou okolo nového koronavírusu, aby dokázala zabezpečiť plynulý odvozu odpadu a zabezpečila čistotu v uliciach Bratislavy. "Každý náš pracovník má k dispozícii ochranné osobné pracovné pomôcky, ktoré pozostávajú z pracovného odevu a rukavíc. Na základe mimoriadnych opatrení boli osobné pracovné pomôcky doplnené aj o ochranné rúška," spresnila spoločnosť OLO.



Zabezpečila pracovníkom aj vyšší prísun dezinfekčných roztokov v porovnaní s bežným režimom. "Ani tieto opatrenia však nemusia zamedziť mimoriadnemu výpadku našich zamestnancov," upozorňuje OLO. Firma momentálne zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu v Bratislave iba s jedným obmedzením, ktorým je zatvorenie zberného dvoru na Starej Ivanskej ceste, a to až do odvolania.