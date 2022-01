Bratislavské OLO má pre pandémiu vypracovaný krízový plán

Bratislava 13. januára (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) má pre pandémiu ochorenia COVID-19 vypracovaný krízový plán. V prípade omikronovej pandemickej vlny sa bude firma riadiť nariadeniami hlavného hygienika a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Pre TASR to povedala Linda Golejová z OLO.



"OLO patrí ku kritickej infraštruktúre, určite bude vo výnimkách, ako aj doteraz. K dôležitým opatreniam patrí hlavne dodržiavanie protipandemických opatrení (máme v krízovom pláne) a organizácia zamestnancov tak, aby aj v prípade výpadku mohol byť zabezpečený odvoz odpadu," spresnila Golejová.



Na prípadné rozšírenie koronavírusového variantu omikron sa pripravujú aj ďalšie strategické bratislavské mestské firmy. Dopravný podnik Bratislava má pripravených šesť scenárov prevádzky mestskej hromadnej dopravy. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) predĺžila zatiaľ do konca januára všetky svoje preventívne opatrenia. Pripravené má aj viaceré krízové scenáre.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) vyhlásil, že na základe doterajších poznatkov z iných krajín omikron sprevádza rýchly nárast infikovaných. Hoci, najmä zaočkovaní, nemajú ťažký priebeh, cítia sa zle. Veľký počet nakazených podľa neho nebude len problémom nemocníc, ale aj iných sektorov. Dotknúť sa to môže podľa neho pekárov či vodičov verejnej dopravy.